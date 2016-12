A San Vito Lo Capo c'è il Cous Cous Fest

15:31 - San Vito Lo Capo, dal 23 al 28 settembre, ospita l’attesissimo Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale. Sei giorni di lezioni di cucina, dimostrazioni di chef stellati, incontri e concerti nel segno della multiculturalità e dell’integrazione. Un programma ricco, che accontenta tutti, compresi i bambini, che il 23 settembre alle 10.30 potranno partecipare alla lezione di cucina di Filippo La Mantia, divertendosi a cucinare un cous cous dolce. Tra i protagonisti di questa edizione tornano l’attore e chef italo americano Andy Luotto, la showgirl Eliana Chiavetta, Fede del duo Fede&Tinto di Decanter e la food blogger Chiara Maci.

TRA PRELIBATEZZE CULINARIE, GRANDI VINI E MUSICA - San Vito Lo Capo durante il festival di trasforma in un enorme villaggio gastronomico, aperto da mezzogiorno a mezzanotte, che offre degustazioni per tutti i palati. Preparatevi a oltre trenta ricette di cous cous diverse, compresa una variante senza glutine. Tra le novità i menu a base di pesce azzurro, fritto nella caratteristica padella gigante, alla Casa dei pescatori di San Vito lo Capo, a piazza Marinella (ticket 10 euro che comprende un piatto di cous cous, un dolce siciliano e un bicchiere di vino). Sempre il 23 settembre, alle 12, ci sarà il primo appuntamento con gli show cooking dedicati agli chef stellati, dal titolo “Gastromania”, con Stefano Cerveni, una stella Michelin, chef di cucina al ristorante Due Colombe, nel cuore della Franciacorta, che proporrà un sautè di mazzancolle su couscous ai sapori mediterranei; secondo appuntamento alle 19.30 con lo chef Giancarlo Morelli, una stella Michelin, patron del ristorante Pomiroeu a Seregno (Mi) che presenterà un cous cous integrale, verdure croccanti, sardine all’olio evo e ginger.

Alle 14.30 di martedì 23 settembre lo chef Pietro D’Agostino, del ristorante La Capinera di Taormina, nell’ambito degli appuntamenti di Electrolux Experience, che presenterà uno spiedino di pesce azzurro con cous cous e insalatina di cipolla di Giarratana alle arance.

Durante gli appuntamenti culinari si potrà imparare a cucinare il cous cous partecipando alle lezioni di cucina “Master cous cous Bia” dello chef Filippo La Mantia, in programma per le ore 17.30 della stessa giornata, mentre alle 21.30 sempre di martedì 23 settembre è il momento dell’ appuntamento con “Sapori e dintorni” di Conad che vede lo chef Fabrizio Barontini, coordinatore nazionale di “Chef for Events” per l’Unione Italiana Ristoratori preparare una ricetta dal titolo “Arcipelago di cous cous croccante al basilico con seppia e ficodindia”. La partecipazione a tutti i laboratori gastronomici costa 10 euro (ticket presso la biglietteria del Pala Bia, sul lungomare).

Alle 21 ci sarà lo spettacolo di Gino Strada, fondatore di Emergency, che racconterà, intervistato da Alessio Vinci, i vent’anni dell’organizzazione umanitaria. E dopo il taglio del nastro della rassegna, alle ore 22.30 in piazza Santuario il concerto gratuito di Pino Daniele, l’uomo in blues che porterà a San Vito lo Capo lo spettacolo “Acustico”, in cui reinterpreterà i suoi brani più belli in acustico. Accompagnato dalla sua band - Rino Zurzolo (contrabbasso), Daniele Bonaviri (chitarra classica), Elisabetta Serio (pianoforte) ed Alfredo Golino (percussioni) - riproporrà i suoi successi capaci di fondere tradizione partenopea, blues, rock e jazz, che hanno segnato una svolta importante per la nostra canzone.



Per maggiori informazioni: www.couscousfest.it