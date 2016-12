A San Benedetto del Tronto per Anghiò

16:27 - A San Benedetto del Tronto torna Anghiò, il Festival del Pesce Azzurro. La quinta edizione della kermesse si svolgerà dal 5 al 13 luglio e promette abbandonza di specialità gastronomiche marinare di ogni tipo. Ma la regina indiscussa della kermesse è sempre lei: l'alice, "anghiò" in dialetto marchigiano. Cosa state aspettando? La Rivera delle Palme vi aspetta!

TRA ALICI, SHOW COOKING E DEGUSTAZIONI - Ancora una volta, alici, sarde, sgombri, ricciole, tonni & co. saranno protagonisti indiscussi della kermesse, nata per promuovere e valorizzare la lunga tradizione ittica delle Marche ed in particolare di San Benedetto, il cui porto è secondo in Italia sia per la quantità di pesce pescato che per la quantità di imbarcazioni impiegate. Tanto che proprio il settore ittico, insieme a quello turistico, è l'attività trainante dell'economia cittadina.

Confermata, anche quest'anno, la formula vincente del Festival che ha come regina indiscussa l'alice, chiamata Anghiò in dialetto sanbenedettese. Mostre a tema, convegni, incontri e seminari informativi aiuteranno i visitatori a conoscere meglio le qualità di questo pesce, oggi rivalutato dal punto di vista nutritivo e dietetico. Degustazioni, show cooking e piatti proposti da grandi Chef vi permetteranno di apprezzare al meglio il gusto del pesce azzurro, un tempo considerato povero ma oggi rivalutato dal punto di vista nutritivo e dietetico.

Gustoso e leggero, il pesce azzurro è noto per le sue preziose qualità organolettiche, ricco di sali minerali, di vitamine e soprattutto di omega 3, gli acidi grassi polinsaturi che svolgono effetti benefici sul cuore e la circolazione abbassando il livello del colesterolo. E poiché a mangiare bene e sano è bene imparare da piccoli, accanto ai piatti tipici della tradizione italiana e internazionale, non mancheranno coinvolgenti laboratori didattici per bambini. Il Palazzurro sarà ancora una volta il centro vitale della manifestazione: all'interno del quale potrete assaporare una vasta offerta gastronomica e gustare le tantissime ricette a base di pesce azzurro provenienti dall'Italia e dal mondo.



Per maggiori informazioni: www.anghio.it