A Roma c'è il Festival delle Scienze 2014

18:27 - A Roma, Auditorium Parco della Musica, fino al 26 gennaio c’è il Festival delle Scienze 2014. Tema di questa nona edizione: il linguaggio. Scienziati e linguisti durante la kermesse proveranno a spiegare qual è il rapporto tra parola e percezione della realtà e non solo. Tante le domande a riguardo di una delle facoltà umane più complesse e potenti. In programma anche eventi quali mostre, spettacoli, incontri e proiezioni.

- Il Festival propone un mix davvero vincente: l’iteragire diche si interrogano sullo stesso tema, per l’appunto il linguaggio. Il rigore scientifico viene “ammorbidito” dalla filosofia, alla storia si unisce l’attualità portata dai giornalisti che partecipano all’evento. E via dicendo. A dettare il ritmo degli incontri saranno le infiniteEccone alcune: qual è la relazione tra musica e linguaggio? Come riusciamo a comunicare una serie potenzialmente infinita di significati? Quali sono le differenze e somiglianze tra diversi linguaggi? Come si sviluppa il linguaggio nella mente del bambino? E ancora: cosa ci insegnano le patologie specifiche del linguaggio? Quali sono le differenze e somiglianze tra diversi linguaggi? Le risposte a tutti i diversi quesiti sono affidate alle menti eccelse diAlle discussioni si susseguiranno a spettacoli, mostre, proiezioni e conferenze. Tra i tanti appuntamenti in programma ilci sarà l’incontro tra il neuro scienziatomentre ilterrà bancoQuest’anno la novità sono idi cui i protagonisti saranno sempre le signore parole. Un esempio? Nel gioco "Curiosity Language" l’obiettivo è indovinare la definizione mentre in "Parole al cubo" il vincitore è colui che ne trova di più. Inoltre la corrente edizione aggiunge ai laboratori anche un ciclo dinella Sala Ospiti.Per maggiori informazioni: w ww.auditorium.com