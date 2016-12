A Rimini per la Molo Street Parade

15:34 - A Rimini è tutto pronto per la grande parata musicale sul porto, il Molo street parade. Il 28 giugno sbarcano infatti 70 dj per suonare dalle plance allestite sui pescherecci ormeggiati al porto. Una giornata intera di musica, mare e allegria. E per rendere ancora più magica l'atmosfera ci sono poi fiumi e fiumi di pesce cucinato e servito dai pescatori della zona. I più piccoli invece sono invitati al Winx Village e alla postazione di Cartoon Club. Siete pronti a divertirvi e a ballare al suono delle note del rock, del pop e del liscio? Buon weekend di festa!

MOLO STREET PARADE: RIMINI IN MUSICA - Per il terzo anno consecutivo torna a Rimini la Molo Street Parade anticipata il 27 giugno dalla Molo Green Parade, il nuovo format dedicato a tutto ciò che è green ma con un occhio di riguardo al cibo della tradizione e alla buona musica. Sempre sul lungomare di Rimini si incrociano mostre didattiche, Live set, concerti, allestimenti di vivaisti e fiorai, lezioni di sostenibilità energetica, designer ed architetti, artisti del riciclo e piazze “enogastronomiche”.

Al Molo Street Parade, dopo l'annuncio delle performance di Wyclef Jean, il famoso rapper ex leader dei Fugees, e di Junior Jack, dj italiano di fama mondiale, la lista dei grandi ospiti musicali le cui performance potrete gustare dal vivo è così composta: Porcelain Black, Alioscia Aka Bbdai, Tortured soul, Supernova, Rame, Dino Angioletti, re della scena elettronica bolognese, Double Think, Ricky L, Molella, Gianni Morri, Alex Nocera e Mozart. Sono solo alcuni dei 70 dj di fama nazionale e internazionale che sabato 28 giugno “sbarcano” a Rimini.

Insieme a loro tanti dj del territorio, chiamati a mettere le loro instancabili mani sui piatti delle console allestite sui 12 pescherecci coinvolti, mentre sulla banchina 100 pescatori ai fornelli cucineranno 10 quintali di pesce azzurro. Un viaggio sull’acqua fra stili sonori diversi dove il passato, dal rock al pop al liscio, s’interroga sul presente e sugli scenari futuri: deep house, indie, afro, dubstep, chill out. Ogni peschereccio poi avrà la propria impronta musicale, curata da uno staff artistico diverso.

Tanti i pescerecci coinvolti nella kermesse ma è la plancia del Peschereccio Stefania adottato dal Coconuts ad avere l’onore di ospitare la performance di Wyclef Jean, il famoso rapper haitiano, produttore e membro del trio The Fugees, parte da Rimini prima di approdare direttamente ai mondiali di calcio in Brasile dove, assieme a due pezzi da novanta della musica mondiale, Carlos Santana e Avicii, farà ballare il pubblico al ritmo di “Dar um jeito”, il brano della cerimonia di chiusura del campionato composto per l’occasione da Ash Pournouri.

Vi state chiedendo quale siano le location interessate all'evento? Oltre all’area che insiste sulla destra del Porto, anche il tratto di lungomare Tintori che va da piazzale Boscovich fino a piazzale Fellini, dove i locali e ristoranti che si affacciano su quell’area realizzeranno delle vere e proprie ‘piazze’ per proporre il meglio dell’intrattenimento, animazione a tema e offerte gastronomiche a base di pesce. Quest’anno sul Lungomare di Rimini artigiani provenienti da tutti gli angoli dell’Emilia Romagna s’incontrano e si confrontano, rileggono e reinventano la già splendida ed evocativa cornice dell’evento per renderla un salone di creatività a cielo aperto. Organizzato dalla CNA di Rimini quest’anno il mercatino della Molo è sul Lungomare Tintori per allietare la passeggiata del popolo della Street Parade.

...E PER I PIU' PICCOLI - Inoltre dalle 18 alle 23, in zona Turquoise, le fate più amate dai bambini sbarcano alla Molo Street Parade in versione family con il Winx Village e la loro personalissima movie dj session oltre a tante attività pensate a misura della famiglia. Laboratori creativi, giochi per bambini (ballo, canto, nail art, make up), speciali dance casting e movie dj sessions saranno tra i contenuti esclusivi dedicati ai più piccoli. Le vere Winx (Musa, Aisha e Stella) sono ospiti speciali dell'evento con meet and greet, una coreografia speciale e uno shooting dedicato con i partecipanti.

Per i più piccoli, sarà possibile vivere l'emozione di un mini casting di ballo sulle note della colonna sonora del nuovo film Winx "Il mistero degli abissi". Inoltre, la serata prevede una piccola Winx movie dj session in cui sarà possibile giocare a fare le dj sulle note dei successi Winx. Cartoon Club per i più piccoli Il Festival Cartoon Club torna alla Molo Street Parade 2014 con il seguente programma: IDEO KARAOKE con le sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi, CHUBBY BUNNY la sfida più pazza direttamente dal giappone: quanti marshmallow riuscirai a tenere in bocca senza mangiarli? STAB FLOW il Dj Set con le sigle dei cartoni animati mixate con la dance più bella anni 90. Proiezioni di Cartoni Animati a Cura di Cartoon CluB. Quest’anno a curare la MOLO ANIME STREET PARADE ci saranno i BHC, uno dei gruppi Cosplay più apprezzati in Italia. Alternano la loro bravura nel realizzare abiti e interpretazioni sempre uniche nel loro genere, alla loro competenza nel gestire la Cosplay Convention di Cartoon Club.



Per maggiori informazioni: www.molostreetparade.it