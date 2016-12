A Radda in Chianti si respira un’aria rinascimentale

12:43 - Sabato 19 e domenica 20 luglio l’antico borgo di Radda in Chianti, in provincia di Siena, ospita “Radda 1527 – Francesco Ferrucci podestà in Chianti”, una due giorni di rievocazione storica in perfetto stile rinascimentale. A farla da padrone sono i costumi tipici del tempo, i banchi di arti e mestieri, gli spettacoli di giullari, falconeria e sbandieratori, il tutto accompagnato dai piatti e dalle delizie gastronomiche della tradizione rinascimentale.

La festa, che ha sede nel centro storico, ricorda il tempo delle Signorie, quando Francesco Ferrucci (detto anche Ferruccio), condottiero al servizio della Repubblica di Firenze citato nella quarta strofa dell’inno di Mameli, arrivò nel borgo chiantigiano come Podestà, prima che i Medici venissero cacciati da Firenze.



Per rivivere la stessa atmosfera, quindi, vie e piazze si popolano di personaggi in costume, armi d’epoca e sonorità antiche. I visitatori possono godersi un’atmosfera magica tra sfilate di sbandieratori, spettacoli di falconeria, giullari, banchi-mercato di arti e mestieri. Nella serata di sabato, inoltre, è possibile partecipare alla cena su prenotazione “A tavola con Francesco Ferrucci”, banchetto rinascimentale allestito nella suggestiva piazza del paese e allietato da spettacoli a tema.



Sabato 19 luglio alle 16,30 apertura del mercatino di arti e mestieri per le vie del paese, stand di birra artigianale, spettacoli di sbandieratori, giullari e falconeria. Alle 20 cena-spettacolo su prenotazione “A tavola con Ferrucci”, una tavolata lungo la via principale di Radda con piatti rinascimentali. Domenica 20 luglio alle 10,30 apertura del mercatino, dalle 16,30 inizio degli spettacoli e dalle 20 apertura del percorso gastronomico con stand nel centro storico.



“Radda 1527” è un’iniziativa a cura della ProLoco di Radda in Chianti in collaborazione con l’amministrazione comunale, e nelle scorse edizioni ha riscosso moltissimi consensi con una massiccia presenza sia di chiantigiani che di turisti, incuriositi dalla spettacolarità dell’evento. Per informazioni e per il programma della festa inviare una mail a proradda@chiantinet.it