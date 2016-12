A Pistoia torna Leggere la Città

16:39 - A Pistoia, dal 3 al 6 aprile, torna Leggere la Città, la manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Pistoia per riflettere sulla città e sulle sue trasformazioni. Oltre 60 gli appuntamenti previsti tra presentazioni di libri, dibattiti, seminari, performance artistiche, mostre e spettacoli teatrali messi in scena per leggere la città e riscoprirla come il primo dei beni che abbiamo in comune nel quale si manifestano la pluralità e i mutamenti, luogo nel quale precipitano le contraddizioni, ma anche centro di nuove opportunità, creatività e futuro. In questa prospettiva si colloca il tema scelto per quest’anno: le differenze, il modo più pertinente che abbiamo per ragionare sull'eguaglianza.

LEGGERE LA CITTA' - In un tempo nel quale va accelerandosi nel mondo la tendenza all’inurbamento della popolazione, anche la migliore cultura urbanistica, che sarà presente con alcuni illustri esponenti nei quattro giorni di Leggere la Città, sta tornando ad interrogarsi sulle trasformazioni urbane in atto, potenzialmente pericolose per la stessa sopravvivenza di qualcosa come una città. È questa, tra le altre, la riflessione che nei mesi scorsi ha svolto Bernardo Secchi in un pamphlet denso e provocatorio su La città dei ricchi e la città dei poveri: due città che non comunicano, che secedono l'una dall'altra e che, anzi, tendono ad ignorarsi o ad entrare in conflitto nella diluizione di una crescita senza disegno del territorio urbanizzato. A lui sarà affidata, giovedì 3 marzo alle 17.00, la lectio magistralis di apertura dell’edizione di quest’anno di Leggere la Città.



Tanti altri saranno, poi, gli ospiti della manifestazione: sempre giovedì è in programma un incontro con Giulio Giorello, ordinario di Filosofia della scienza all’Università degli studi di Milano, con un intervento su “La città terrena – la città celeste” e alle 21.00, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, interverrà il famoso architetto e ingegnere di formazione Carlo Ratti. Venerdì, parallelamente al seminario “Rigenerazione urbana e nuovi lavori nella città che cambia” promosso dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Michelucci, sono previsti diversi appuntamenti con numerosi ospiti tra i quali il magistrato e consigliere della Corte di Cassazione Domenico Gallo, il fondatore dell’associazione “Maschile plurale” Sandro Bellassai, l’architetto Alessandro Benevolo, il professore di Sociologia Urbana Giandomenico Amendola, il giornalista di Radio Rai Claudio Vedovati, il presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo.



Sabato saranno a Pistoia l’architetto Giacomo Borella, il giornalista dell’Espresso Enrico Arosio, Vezio De Lucia, già direttore generale dell’urbanistica del ministero dei Lavori pubblici e fondatore del Comitato per la bellezza, il ricercatore Ruben Baiocco, la scrittrice e saggista Tiziana Villani, Barbara Borlini, impegnata presso il Centro di iniziativa Europea sulla condizione femminile e dell’infanzia, l’architetto e ricercatrice Gisella Bassanini, Silvia Macchi, architetto e professore associato alla facoltà di ingegneria a La Sapienza Francesco Erbani, giornalista di Repubblica e il famoso architetto Italo Rota.



Ricco, anche il calendario degli incontri della domenica con Goffredo Fofi, direttore della rivista “Lo straniero”, l’architetto e saggista Franco Purini, il sociologo e professore universitario Carlo Donolo, lo scrittore e reporter Giancarlo Liviano D’Arcangelo, Luisella Battaglia, ordinario di Bioetica e filosofia morale all’Università di Genova. Durante i quattro giorni della manifestazione, ci saranno, inoltre, spettacoli, mostre, concerti e proiezioni di film e momenti dedicati ai bambini, con il laboratorio multiculturale “Paese che vai cucina che trovi” e Pistoia: la città rocciosa e le sue piazze , passeggiata fotografica tra arte, storia e narrazione, in programma sabato 05 in Piazza Duomo.