A Pietralunga per la Festa Nazionale dei Borghi Autentici

09:00 - Anche quest’anno è arrivato il momento di celebrare le bellezze dei nostri borghi con la Festa Nazionale dei Borghi Autentici. Il luogo prescelto per la celebrazione è Pietralunga (Pg) dal 20 al 22 giugno. In programmazione tre giorni di musica, spettacoli, incontri e ottima cucina.

3 GIORNI TRA MUSICA, STORIA E BUONI SAPORI - Venerdì 20 giugno è la giornata dedicata allo sviluppo sostenibile, l’Energy Day. A partire dalle 10.00 in piazza Fiorucci ci sarà l’animazione per bambini a tema “sostenibilità” e mini tour del centro storico a piedi e con biciclette a pedalata assistita. Sempre in piazza Fiorucci ma questa volta alle 15.00 è previsto il workshop “Il Borgo Intelligente: percorsi e strumenti virtuosi per la transizione energetica” e alle ore 21.00 il concerto di musica folk napoletana con l’orchestra di Nando Citarella.