A Perugia prima il dovere... poi il braciere

15:21 - I bracieri sono sempre più accesi, a Perugia, per l'edizione 2014 di Piacere Barbecue, il festival italiano dedicato al culto del barbecue e della cottura alla brace . Fino al 15 Giugno le prelibatezze alla griglia continuano a solleticare il palato dei visitatori.

All'interno del Polo Nord del Polo Didattico si svolge la prima competizione alla quale possono partecipare tutti coloro che desiderano mostrare la propria abilità nella cottura perfetta della chianina, carne bovina tradizionalmente molto apprezzata dagli italiani. Accanto all'Olimpiade del Gastronomo delle Carni, gara nazionale dedicata ai macellai, sabato 14 e domenica 15 dalle ore 10.30 si apre, per trenta ore consecutive di fuoco, l’Italian Barbecue Championship, la prima competizione nazionale dedicata al barbecue e suddivisa nelle quattro tradizionali categorie del contest: brisket (punta di petto), pork (maiale), ribs (costina) e chicken (pollo).

Mercoledì 11 Giugno, alle ore 21.00 l'appuntamento è con la musica di "Tarantarci Live", pizzica e suoni dal Sud, mentre giovedì 12 alla stessa ora si balla al ritmo di Capoeira Coquinho Baiano-Mestre Tozinho. Venerdì 13, la notte è animata da "Friday I'm In Rock", la serata Anni 80 vs 90 di Dj Fab& Dj Fooly, mentre Sabato 14 a salire sul palco, sempre alle ore 21.00, sono i "The Becools", cover band dei mitici Beatles. Domenica 15 Giugno, alle ore 21.00, chiuderanno la kermesse "Hop!" e "Francine & The Boomers". Al Polo Sud del Polo Didattico, l'edizione 2014 di Piacere Barbecue, si chiude dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con "El Bandoneon".



Piacere Barbecue è anche l'occasione ideale per effettuare acquisti e scoprire le ultime novità del mondo del BBQ: nell’area “Fai da te,- Il braciere è tutto mio!”, famiglie, amici, amatori e professionisti del settore possono acquistare, presso il fornitissimo Emporio del Fresco, la carne, il pesce, il formaggio, le verdure e il pane da grigliare gratuitamente con le proprie mani nell’apposita Area attrezzata. Gli orari sono dal lunedì al venerdì: ore 18.00 / 23.00; sabato e domenica: ora 11.00/15.00 - 18.00/23.00.



Anche il divertimento non manca. Ogni sera, sono previsti show cooking, concerti e la proiezione delle partite dei Mondiali di Calcio Brasile 2014. Si può infine assistere ai numerosi appuntamenti dedicati all’arte della cottura alla brace.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.piacerebarbecue.it

