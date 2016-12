A Perugia c'è Umbria Jazz 14

15:20 -

Appassionati di musica jazz è arrivato il vostro momento. A Perugia infatti, dall’11 al 20 luglio, è di scena L’Umbria Jazz14, un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della musica e dei Festival musicali. Pronti ad incontrare leggende della scena jazz come Herbie Hancock e Wayne Shorter? Rimarrete affascinati dal loro talento e dal fascino dell’Umbria.

UMBRIA JAZZ 14: DIECI GIORNI DI GRANDE MUSICA - Durante il festival avrete modo di ascoltare le grandi voci di Al Jarreau, Mario Biondi, Natalie Cole e Fiorella Mannoia, grandi pianisti come Michel Camilo e Hiromi e il grande jazz italiano con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Danilo Rea e molti altri ancora. L’edizione di quest’anno propone poi alcuni progetti particolari e inediti che rappresentano un vero e proprio Festival nel Festival con la serata, meglio dire nottata, dal titolo Techno-logical dance music Festival, con il meglio della musica dance e il concerto in esclusiva italiana dei Roots, gruppo icona della musica rap e hip hop.

La location principale rimane sempre l’Arena Santa Giuliana. Le altre location sono: Il Teatro Morlacchi e la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria che saranno i luoghi di riferimento per il jazz più classico e d’autore italiano e internazionale e dove si intrecceranno le note di musicisti affermati con quelle di stelle emergenti.

E per i buongustai l’appuntamento è alla Bottega del Vino, al ristorante La Taverna e all’Hotel Brufani che ospiteranno gli aperitivi, i pranzi e le cene a suon di jazz! Da non dimenticare anche gli spazi all’aperto, gratuiti: Piazza IV Novembre e i giardini Carducci e l’ormai tradizionale Street Parade dei Funk Off che riporta tra le vie del centro la storia e le radici del jazz.



Per maggiori informazioni: www.umbriajazz.com