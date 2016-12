A Monza riapre la Villa Reale

15:43 - Dopo due anni di restauri la Villa Reale di Monza è tornata finalmente al suo antico splendore. Se non avete programmato ancora nulla per il weekend o avete qualche ora libera in settimana, tenete presente che fino al 18 settembre è possibile visitare gratuitamente la Reggia e tutte le sue bellezze artistiche. Una bella occasione per vedere dal vivo quello che è stato definito come un vero caso di “best practice” dal critico Philippe Daverio.

LA NUOVA VITA DELLA VILLA REALE DI MONZA- I lavori di restauro, curati da Nuova Villa Reale Monza Spa, hanno riportato alla luce molti spazi dell’illustre edificio. Il piano terra, con i suoi mosaici Liberty, sarà adibito alla ristorazione (sede de Le Cucine Villa reale un progetto complesso e ambizioso ideato e gestito da F&De Group, che colloca il lounge bar e il ristorante in un’idea di accoglienza e ristoro più ampia, contaminata da design e moda, accessibile a tutti, dalle ore 9 alle ore 24, 7 giorni su 7) e all’accoglienza dei visitatori. Fungerà da nuovo ingresso e ambiente polifunzionale, ospitando il bookshop della Villa oltre a spazi ludici e formativi.

Il primo piano nobile (con le sale di rappresentanza: la sala delle feste; quella degli arazzi, del trono e degli uccelli; la sala da pranzo ufficiale e di famiglia e la sala bianca) manterranno una vocazione legata agli eventi. Il secondo piano nobile (con gli appartamenti privati per gli ospiti, caratterizzati da ori e stucchi realizzati da Umberto e Margherita per la breve visita degli imperatori di Germania e gli appartamenti contigui del Principe di Napoli - il futuro Vittorio Emanuele III - e della Duchessa di Genova, mamma della Regina Margherita) sarà museo di se stesso e sede di grandi mostre.

Il Belvedere (con le sale rivisitate dall’Arch. Michele De Lucchi in cui ammirare i graffiti lasciati sui muri dai tempi della Biennale d’Arti decorative a quelli delle famigli istriane che in queste sale hanno vissuto, incorniciati dalle travi in legno del Piermarini) in cui troverà sede la Triennale di Milano, che organizzerà sia workshop sia attività espositive temporanee e permanenti.

Inoltre, fino al 28 settembre sarà possibile visitare in anteprima la mostra fotografica di Piero Pozzi “Memoria e Splendore: una storia per immagini”: un racconto che, attraverso 90 scatti fotografici, ripercorre la storia di Villa Reale dal 1993 ad oggi. Sabato 13 è poi in programma alle ore 11-13 e 16-18 la performance teatrale “Le relazioni pericolose in Villa Reale” (a cura della compagnia La Danza Immobile, Teatro Binario 7 di Monza) mentre alle ore 18-19 ci sarà la performance jazz con Felice Clemente e Javier Perez Forte, in collaborazione con Blue Note Milano.

Infine domenica 14 settembre alle ore 10-19 il gruppo di rievocazione storica “le Feste Galanti”, comparse in maschera, animeranno i nuovi spazi della Villa; alle ore 11-13 e 16-18 si esibirà la performance teatrale “Le relazioni pericolose in Villa Reale” (a cura della compagnia La Danza Immobile, Teatro Binario 7 di Monza); alle ore 16-17 ci sarà l’ esibizione dell’Ensemble d’ottoni dell’Accademia Teatro alla Scala mentre alle ore 18-19 è prevista l’esibizione dei solisti di canto dell’Accademia Teatro alla Scala, con celebri arie d’opera di repertorio italiano.



Informazioni utili: La Villa Reale è visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20) mentre la domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).



Per maggiori informazioni: www.villarealedimonza.it