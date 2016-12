A Monza c'è "Una rosa è una rosa"

10:28 - Per questo weekend tutto ciò di cui avete bisogno è di vivere momenti spensierati immersi nella natura? Bene, dirigete i vostri passi in direzione Monza. Qui, infatti, fino al 31 maggio c’è l’evento “Una rosa è una rosa” ospitato nell’affascinante cornice del Roseto Niso Fumagalli, Villa Reale, che con le sue visite guidate al Roseto saprà rispondere al vostro desiderio. Cosa state aspettando? Non siete curiosi di conoscere dal vivo “la bella di Monza”, una delle 57 varietà di rose create nell' 800 da Luigi Villoresi, giardiniere dell' arciduca Ferdinando d'Asburgo e le altre nobili varietà di rose presenti nel roseto? Monza vi aspetta, bella e affascinante più che mai.

UNA ROSA E’ UNA ROSA - L’evento, in programmazione fino al 31 maggio, ha proposto numerosi appuntamenti sia con il mondo della botanica che con la musica e la danza. Sabato 24 e domenica 25 maggio, dalle ore 21,30 alle 24 ci sono stati infatti gli affascinanti “Notturni” con l'evento “Tango e Sax”. Ma non vi preoccupate perchè se non siete riusciti a partecipare a questo evento bellissimo per voi c'è ancora la possibilità di visitare il Roseto Niso Fumagalli grazie alle visite guidate di mercoledì 28 maggio, ore 17, e di sabato 31 maggio, ore 16 e 17. La partecipazione è gratuita.



“LE ROSE PIU’ BELLE DEL MONDO” 2014 - Il 23 maggio per Monza e per tutti gli amanti della botanica è stato un giorno veramente bello e importante, sono state infatti comunicate la vincitrici dei Concorsi Internazionali per Rose Nuove. E sì perché a Monza non ci sono solo bellezze culturali, il Parco recintato più grande d’Europa e tante testimonianze di una storia antica e nobile. A Monza, grazie al Roseto Niso Fumagalli e all’Associazione Italiana della Rosa, ogni anno, dal 1965, si proclamano le rose più affascinanti del mondo. Il concorso, che vede diverse categorie in gara, ha visto la partecipazione di 73 nuove varietà di rose create da 21 rosaisti provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Svizzera. La celebrazione è avvenuta nel salone del Serrone della Villa Reale.



RISULTATI CONCORSI 2014 - Per la “La Rosa Profumata "Corona della Regina Teodelinda ha vinto la rosa dell'ibridatore Alain Meilland – Meilland Int. Per la "La Rosa dell'Anno categoria Hybrid Tea" il primo premio è stato aggiudicato dall'ibridatore: Le Rose Ancienne André Eve; il secondo premio dall'ibridatore: Rose Barni e il terzo premio dall'ibridatore: Michèle Richardier. Per la "La Rosa dell'Anno categoria Floribunda", il primo premio è andato all'ibridatore: Novaspina di Davide Dalla Libera; il secondo premio all'ibridatore: Alain Meilland – Meilland Int. mentre il terzo premio è stato aggiudicato dall'ibridatore: Rose Barni. Per "La Rosa dell'Anno categorie :Shrub, Climber, Ground Cover il primo premio è stato dato all'ibridatore: Viva International; il secondo premio all'ibridatore: Ann Velle Boudolf – Louis Lens mentre il terzo premio è stato dato all'ibridatore: Rose Barni. Il titolo de"La Più Bella Rosa Italiana" è stato vinto dall'ibridatore: Novaspina di Davide Dalla Libera che si è aggiudicato anche i premi: “La Rosa per l'Arredo Urbano" e “Medaglia della Luna” e Pergamena, offerti dalla Città Di Monza.



Per maggiori informazioni: www.reggiadimonza.it ; www.airosa.it