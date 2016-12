A Monza c'è il Festival degli Orti

17:06 -

Sabato 7 e domenica 8 giugno a Monza, Serre della Villa Reale, torna il Festival degli Orti. Due giorni di cultura, eventi e tanto verde sul tema “Coltivare Energie”. Tra le novità di quest'anno: un orto verticale alto 6 metri, posto all’ingresso della Villa Reale. Attesissima poi la grande cena, “Chef nell’orto”, sull’erba di sabato 7 giugno alle 19.30 per 150 persone con menù ideato da chef stellati.

DUE GIORNI DI NATURA, ALTA CUCINA E TANTI EVENTI - Organizzato dall’associazione Terralab3.0 in collaborazione con il Comune di Monza, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il supporto operativo dello studio Lab[u], il festival, già inserito negli Expo Days 2013, dal tema “Coltivare Energie”, affronterà le relazioni esistenti tra orticoltura ed energia, toccando argomenti legati alle buone pratiche tipiche della vita rurale oggi sviluppate anche in contesto urbano. Non appena giungerete alle Serre della Villa Reale sarete accolti da un orto verticale della misura record di 6 metri di altezza.



Tanti gli appuntamenti con il mondo dell’orto tra cui spicca il momento conviviale che si terrà sabato 7 giugno, alle ore 19.30, all’interno delle Serre della Villa Reale. Qui verrà infatti organizzata una grande cena dal nome "Chef nell’orto". Una tavolata ospiterà centocinquanta persone che potranno godere di un menù ideato dagli chef Daniel Canzian del Daniel di Milano e Giancarlo Morelli del Pomiroeu di Seregno e cucinato dagli allievi dell’Istituto Adriano Olivetti di Monza e della Scuola Paolo Borsa di Monza, accompagnato dai migliori vini internazionali e da un sottofondo musicale (35€ adulto; 15€ bambino).

E poi ancora durante i due giorni della manifestazione ci saranno tantissime iniziative che permetteranno ai bambini - ma anche agli adulti - di “mettere le mani nella terra”. Le iniziative, sviluppate attraverso il coinvolgimento di associazioni e soggetti presenti sul territorio, propongonosulle tematiche dell', dele della. Inoltre verrà allestito anche un Polo del Gusto, per la vendita e la degustazione di prodotti agroalimentari tipici e di qualità, e organizzata una grande cena sull'erba, accompagnata da musica dal vivo, con i prodotti dell’orto cucinati per una lunga tavolata di 200 persone.Ma la novità di quest'anno è senz’altro la creazione di unadedicata a tutte le aziende che lavorano nel settore agricolo, in quello energetico connesso con l'agricoltura e in quello alimentare. La mostra mercato inoltre aprirà al settore dei prodotti per la trasformazione della materia prima, del coltivare e produrre in casa. Sarà dato spazio anche alle aziende che lavorano nel settore della salute e del benessere, dei rimedi e prodotti naturali.– E per tutti gli amanti dell’artenei Giardini delle Serre della Villa Reale architetti, paesaggisti e designer, insieme a realtà florovivaistiche, interpreteranno la tematica del Festival, realizzando, che rimarranno allestite fino al 15 giugno, e offrendo una loro visione della produzione di energia dalla terra e dall'ambiente. I progettisti riprodurranno nell'allestimento, in modo realistico o simbolico, un'ambientazione che riterranno significativa del rapporto che lega l’uomo e il costruito al contesto naturale. Saranno presenti riferimenti all'utilizzo di energia proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili in alternativa all’economia dei combustibili fossili. Simbolo della terza edizione del Festival e anticipazione delle tematiche di Expo 2015, sarà il grande orto verticale di 6 metri d’altezza.: Il Festival degli Orti si svolge durante le giornate del 7 e dell’8 dalle ore 10.00 alle 21.30. Ingresso pedonale: viale Regina Margherita. Parcheggio: viale Cavriga, Porta Monza.Per maggiori informazioni: www.terralabtrepuntozero.org