A Modena Fiere, Verdi Passioni

13:54 - Modena Fiere ospita, sabato 8 e domenica 9 marzo, "Verdi Passioni", la mostra mercato dedicata a orto, giardino e campagna. Gli appassionati di giardinaggio trovano piante, fiori, bulbi e frutti antichi, ma anche attrezzatura, arredi e decori per i loro spazi green. Verdi Passioni propone anche un ricco programma di attività gratuite aperte, tra cui corsi di giardinaggio, orticoltura e decorazione, workshop e laboratori. Ad esempio, si impara a coltivare un orto nel cassetto e a trasformare una vecchia finestra in fioriera.

In mostra e in vendita ci sono tutti gli "ingredienti" indispensabili per la cura e la manutenzione di orto e giardino, e tante nuove proposte per l’arredo e il decoro della casa di campagna, di terrazzi e balconi e degli spazi verdi. Un intero padiglione è riservato ai prodotti della terra, ai prodotti tipici e alle lavorazioni tradizionali come aceto balsamico, vini e formaggi del territorio, conserve, marmellate, miele e prodotti dell’apicoltura.



Spazi ah hoc anche per i bambini, che fino a 14 anni non pagano l'ingresso alla manifestazione. Per loro ci sono le mostre dedicate agli habitat naturali che ci circondano – come il giardino, il prato e il bosco -, e alla scoperta della vita degli animali che vi dimorano: dagli insetti, come farfalle, coccinelle e insetti stecco, fino ai gufi e alle volpi. Ci sono poi gli esperti disponibili per consigli e suggerimenti su come addestrare l’amico a quattro zampe o semplicemente educarlo a compiere esercizi semplici e divertenti. Ma Verdi Passioni è molto di più: è un momento dedicata chi ha il pollice verde, ma anche a chi vorrebbe averlo. Si celebra il gusto di vivere verde, dal giardino alla tavola fino alla cosmesi naturale.



In ogni stand della fiera sono in programma corsi, laboratori creativi, workshop: è un pullulare di iniziative: ad esempio ci sono corsi di coltivazione e manutenzione, laboratori di flower design e di ikebana, e iniziative originali come “L’orto nel cassetto” proposta da Creareinsieme.it: un vecchio elemento da giardino, un mobile o un cassetto dimenticato possono essere trasformati e diventare contenitori per l’orto in terrazzo. Uno spazio è dedicato anche agli animali che abitano orti, giardini e balconi, come i gufi e gli insetti, per scoprire i segreti del loro ciclo vitale e l'interazione con le piante e con l’uomo.

Informazioni su www.verdipassioni.it



Modena Fiere

Sabato 8 e Domenica 9 marzo 2014

Orari: dalle 9.30 alle 19

Biglietti: Intero 7€

Ridotto generico 5€

Ragazzi sotto i 14 anni gratis