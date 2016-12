A Milano per il “Gelato festival”

11:52 - A Milano, dal 22 al 25 maggio, torna l’evento più dolce dell’anno: il “Gelato festival”. Dove assaporare tutto questo ben di Dio? In Piazza Castello da mezzogiorno a mezzanotte (domenica da mezzogiorno alle 20).

Protagonista della kermesse è il mondo del gelato con la sua storia, la sua cultura e l'innovazione. Un mondo raccontato magistralmente dal laboratorio mobile di gelato artigianale più grande del mondo mai costruito fino ad ora: "Il Buontalenti”. La kermesse è partita da Firenze, terza e quarta tappa sono state la città di Lecce e Roma, per poi snodarsi in un tour di 15 tappe in totale, 10 italiane e 5 europee tra cui: Barcellona, Parigi e Amsterdam.



Ma la storia dell’evento parte dal 2010 nella città di Firenze quando nasce l’idea di celebrare le origini fiorentine del gelato, creazione attribuita a Bernardo Buontalenti a servizio dei Medici nel 1559, per poi farlo conoscere in tutto il mondo. Una volta terminate le quattro giornate milanesi verrà eletto il miglior gelatiere tra gli 11 in sfida. La kermesse mette in gara oltre cento gelatieri pronti a sfidarsi a suon di gusti, fra corsi, degustazioni e showcooking. Siete pronti a gustare un buon gelato con pane di Genzano e fragoline di bosco del lago di Nemi o una bella coppetta alla crema con oli essenziali di limoni di Sorrento? Per partecipare attivamente all’evento bisogna munirsi di gelato card (costi: 12 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi fino a 18 anni). La tessera inoltre dà diritto a cinque assaggi di gelato, a un gelato cocktail offerto da Fabbri e permette di partecipare alle attività proposte e di votare il gusto preferito.



Per maggiori informazioni: www.gelatofestival.it/milano