A Milano lungo la "Via Lattea"

16:20 - Dal 4 maggio torna a Milano l'appuntamento con la Via Lattea, il progetto ideato e organizzato dal FAI in collaborazione con EXPO 2015 che promuove e valorizza l’agricoltura come elemento di definzione dell'identità culturale di un territorio e di sostegno allo sviluppo economico. Una straordinaria occasione per conoscere, attraverso itinerari ciclo-pedonali ed eventi speciali, il patrimonio di natura e cultura a km 0: la cintura agricola che cinge la città di Milano che, con oltre 47.000 ettari, rappresenta una delle aree verdi metropolitane più estese d’Europa, punteggiata di cascine, abbazie millenarie, vie d’acqua, mulini e borghi storici. Gli appuntamenti con la Via Lattea sono l'11 e il 18 maggio, il 21 e il 28 settembre.

VIA LATTEA 2014 - L’edizione di quest'anno non solo vede il supporto di oltre 600 volontari FAI ma ha anche il delicato obbiettivo di riallacciare il rapporto tra città e campagna, reciso nel corso del Novecento a causa dell’industrializzazione. In quest’ottica assume un ruolo fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini nei riguardi di un’agricoltura di qualità che non soltanto produce cibo buono e sano, ma che offre anche opportunità di lavoro, turismo intelligente e si fa barriera contro il degrado del territorio. L’inaugurazione della manifestazione avverrà domenica 4 maggio, evento inserito nel programma di Expo in città 2014.



Un’intera giornata da vivere all’aria aperta con tutta la famiglia, durante la quale verranno presentati i 4 diversi percorsi ciclo-pedonali a tappe proposti quest’anno. Per l’occasione la campagna “invaderà” la città con un ricco programma di iniziative e attività tra cui il volo vincolato in mongolfiera in piazza Duomo, il percorso storico-artistico nel cuore della città a piedi o in bicicletta, lo speciale itinerario alla scoperta del Parco Sempione, proiezioni di documentari, laboratori per conoscere la lavorazione dei prodotti caseari, presentazione al Castello Sforzesco, dei prodotti di filiera corta di 60 agricoltori della campagna lombarda , le visite guidate alla Palazzina Appiani dove si potrà assistere anche a divertenti spettacoli di artisti di strada. Tante le attività didattiche e ludiche per i più piccoli, tra cui spettacoli di aquiloni acrobatici, giochi e una singolare e coinvolgente caccia al tesoro tra i monumenti della città dedicata alle famiglie, con tappe legate all’agricoltura e all’alimentazione. Durante tutta la giornata presso gli Info Point del FAI, posizionati in vari punti della città, sarà possibile raccogliere materiale su tutti gli appuntamenti del progetto.

DA MAGGIO A SETTEMBRE IN BICI E A PIEDI LUNGO LE VIE DELL'ACQUA - La manifestazione, dopo la data d'inaugurazione del 4 maggio, continua con quattro interessanti circuiti ciclo-pedonali, due a maggio e due a settembre, alla scoperta delle preziose vie d’acqua lombarde, dai Navigli al Canale Villoresi, dal fiume Olona all’Oglio. Ecco a voi gli altri appuntamenti : in data 11 maggio prende il via Stelle e stalle lungo la Martesana. La Martesana è il territorio a nord/est di Milano attraversato dall’omonimo Naviglio, lo storico canale navigabile che collega Milano all’Adda. Questo circuito si propone di coniugare aspetti culturali e ambientali, caratterizzati dal passaggio del canale navigabile, e tradizionali, pensando soprattutto alle produzioni agricole e in particolare alla prestigiosa tradizione casearia di Gorgonzola.



Il percorso, con partenza dalla fermata Cernusco sul Naviglio della linea MM2, toccherà diverse tappe, tra cui anche l’Osservatorio Astronomico, le prestigiose “Ville di Delizia” del centro di Cernusco sul Naviglio e il Parco dei Germani con il Diorama dei Navigli, una rappresentazione in scala dei canali artificiali tra il Ticino e l’Adda. L’itinerario proseguirà costeggiando cascine e campi coltivati, giungendo poi a Gorgonzola dove in Piazza della Repubblica sarà allestito un mercatino agricolo di produttori locali e una mostra per valorizzare le pratiche agricole e alimentari che hanno reso famoso questa città. Sempre a Gorgonzola, visite guidate al centro storico e al Parco di Palazzo Serbelloni e possibilità di vedere l’intero circuito dall’alto della mongolfiera di VIA LATTEA che si alzerà in volo vincolato, tempo permettendo. Gran finale alla Cascina Mugnaga, con visita agli orti, alle stalle e possibilità di ristorarsi dopo la lunga pedalata.



Il 18 maggio parte invece l’appuntamento con I parchi intorno a Expo. La cintura verde intorno a Milano (MI). Il circuito, inserito nel programma di Expo in città 2014, attraverserà i parchi, le aree agricole e le oasi protette che si estendono tra il Naviglio Grande e il Canale Villoresi, dal Parco Agricolo Sud al Parco delle Groane a Nord, e correrà per alcuni tratti lungo i canali artificiali che sono una delle più straordinarie opere della Lombardia. Un paesaggio straordinario, che si è preservato nel tempo, e che il FAI auspica che in futuro venga tutelato e valorizzato quanto più possibile, anche in vista dell’Expo. Dalla stazione San Leonardo della MM1 si percorrerà una strada tra i campi coltivati per raggiungere l’alzaia del Canale Secondario Villoresi nel Boscoincittà, dove, se il tempo lo consentirà, salendo in volo vincolato sulla mongolfiera di VIA LATTEA sarà possibile avere un colpo d’occhio di tutto il circuito. Si procederà poi verso Nord fino a raggiungere il Parco dei Fontanili attraverso i territori agricoli di cascine storiche ancora attive, per poi rientrare verso Milano passando per Vighignolo, con il suo borgo storico e Villa Airaghi, e Settimo Milanese con la Cappella Mantegazza e Palazzo d’Adda, e di qui attraversando il Parco di Trenno.



Infine a settembre le date in programma sono: il 21 settembre con l’evento Le mille anime di un monastero. Intorno al Monastero di Torba - Bene FAI a Gornate Olona (VA). Itinerario alla scoperta del territorio che ospita il Bene FAI - entrato nel 2011 a far parte del Patrimonio dell’Unesco all’interno del sito “I Longobardi in Italia. I Luoghi del potere (568 -774 d.C.)” - e di un bellissimo tratto lungo il fiume Olona con i suoi boschi e le sue campagne. Mentre il 28 settembre l’appuntamento è con Le terre dei Gonzaga. Isola Dovarese e il Parco Oglio Sud (CR). Il circuito partirà dal centro di Isola (CR) e avrà lunghi tratti da percorrere sul fiume Oglio, attraversando affascinanti paesini, cascine con stalle di bovini in piena attività e agriturismi con possibilità di ristorazione e attività didattiche per i più piccoli. Possibilità di effettuare un’emozionante discesa in gommone sul fiume.



Per maggiori informazioni: www.faivialattea.it