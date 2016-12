A Milano, le Identità Golose

11:35 - Si svolge a Milano da domenica 9 a martedì 11 febbraio presso il MiCo – Milano Congressi di via Gattamelata, la decima edizione di Identità Golose, il congresso italiano di cucina d’autore. La manifestazione, ideata e curata da Paolo Marchi, giornalista e critico gastronomico, ha quest'anno come tema: "Una golosa intelligenza": mai come in un periodo di profonda crisi economica, infatti, serve essere intelligenti. I difficili tempi attuali impongono la necessità di coniugare sapori, costi, gusti e piacere fisico del cliente, cin un occhio di riguardo anche alla sua buona salute.

Identità Golose è un progetto in cui la creatività in cucina gioca il ruolo di protagonista e il centro di gravità intorno al quale ruotano tante diverse iniziative.



Scrive Paolo Marchi: "In cucina serve una nuova intelligenza, serve la capacità di salvaguardare memorie e sapori, la capacità di innovare intuendo nuove combinazioni, la capacità di alleggerire grassi e presenze inutili per esaltare sempre di più materie prime, profumi, forme, genio costruttivo, sicurezza nelle proprie azioni. L’ospite deve alzarsi contento di avere gustato un arcobaleno di aromi, apprezzato le più azzeccate consistenze, felice di sentirsi appagato e sazio, ma non pesante e annoiato. Deve ricordarsi un pasto per le sue qualità, non perché impiegherà ore a digerirlo. La stessa tradizione va servita con un abito nuovo, in fondo uomo e donna sono uguali da migliaia di anni eppure si desiderano ancora. Così deve essere a tavola. Sapere rinnovarsi, sapere pensare con intelligenza".



I grandi professionisti della cucina e della pasticceria, tra i quali ad esempio Carlo Cracco, Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Davide Scabin, Nadia Santini, Heinz Beck, propongono le loro opere d'arte culinaria, in compagnia di tanti produttori di cose buone, made in Italy e non solo.

Sono in programma lezioni tenute dalle grandi firme della cucina italiana e internazionale, un focus sull'alimentazione vegana, uno sulla pizza e sulla pasticceria all'insegna della naturalità, sessioni di lavoro sull'utilizzo in cucina della birra e dell'acqua. La giornata di martedì 11 febbraio è riservata, come da tradizione, al mondo della pasticceria e al Paese ospite, che quest'anno è la Thailandia.



Per informazioni, sito Internet www.identitagolose.it.