A Milano l'agriturismo è in fiera

10:25 - Sono oltre 300 le strutture agrituristiche presenti al Parco Esposizioni di Novegro, alle porte di Milano, per Agriturismo in Fiera, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio prossimi. Oltre a godere di laboratori, spettacoli e prodotti tipici rurali, la manifestazione offre al pubblico la possibilità di toccare con mano i vari servizi proposti dagli agriturismi italiani, dall'offerta low cost all'esperienza all'insegna del lusso, sempre nella filosofia del turismo verde, per pianificare la prossima vacanza. E per i bambini tanti giochi e tanto divertimento.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione e organizzata dalla società Tec Srl, forte del grande riscontro conseguito lo scorso anno da parte delle istituzioni e degli Enti Nazionali, si propone di valorizzare il territorio nazionale, le strutture agrituristiche ad esso connesse e il rapporto con l'ambiente e la natura. La fiera offre poi a tutti i visitatori l'opportunità di incontrare i proprietari di una vasta panoramica di strutture e di "toccare con mano" il loro amore e la passione che dedicato alla cura delle loro strutture. La manifestazione è dunque una vetrina aggiornata e completa di servizi specializzati in cui scoprire la soluzione più indicata per la prossima vacanza, in cui trascorrere giornate immersi nella natura, assaggiare e acquistare i prodotti tipici regionali, scoprire segreti e bellezze delle terre della nostra Italia, tra cucina, sapori tradizionali e tanto divertimento. I bambini potranno apprendere divertendosi direttamente le tecniche di mungitura, semina, raccolta e incontrare gli animali delle nostre campagne.



In Fiera, nell'area Wine Bar, grazie alla collaborazione con l’Enoteca Italiana Ente Autonomo nazionale, i visitatori possono fare degustazioni guidate alla scoperta dei prodotti enologici delle aziende vitivinicole che sono anche agriturismo, e assaggiare circa 1800 etichette nazionali

Nell’area Green Carpet, invece, si avvicendano laboratori teatrali, artistici, d’intrattenimento, sfiliate, seminari e spettacoli musicali e di danza.



Agriturismo in Fiera

Parco Esposizioni di Novegro

Orari: - sabato 18 gennaio ore 10 - 22 e domenica 19 gennaio ore 10 - 19. Ingressi: intero € 10; scaricando il buono sconto dal sito Internet € 7 L’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 10 anni.

Per informazioni: www.agriturismoinfiera.it - www.facebook.com/Agriturismoinfiera