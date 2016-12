A Milano il San Patrizio Festival

17:53 - La festa di San Patrizio è l'occasione per celebrare anche in Italia la cultura celtica: Milano si lascia conquistare dallo spirito irlandese con una grande manifestazione, la Fiera San Patrizio Festival Milano, in calendario da venerdì 14 a domenica 16 marzo presso il MiCo – Milano Congressi, FieraMilanoCity ala sud - pad.0 – Ingresso Porta Eginardo. Il calendario di eventi è molto nutrito, con 17 concerti, 14 gruppi, musicali, 11 conferenze, due mostre, 17 stage e due grandi feste a ballo. E ancora spettacoli di danza, un’intera area dedicata al rugby e una riservata ai bambini, con animazione fatata e tanti laboratori.

La manifestazione, ideata da Celtic Project ed ECQUE (European Celtic Quality Events), colora idealmente di verde la città, nella quale vengono fatti confluire tutti i festeggiamenti del Nord Italia, Musica e cultura, arte e artigianato, business e nuove opportunità di crescita, ma anche viaggi, esperienze enogastronomiche e attività per i più piccoli sono il vettore per diffondere e portare a conoscenza del grande pubblico il meglio dell'offerta culturale e commerciale della Terra di Smeraldo.



Tra le novità che contraddistinguono l’edizione 2014 c'è innanzi tutto la modifica della location, trasferita da Milano Rho a Milano City, con un aumento dello spazio espositivo, la presenta di un maggior numero di espositori e un'offerta di intrattenimento ancora più estesa. Ogni giorno e ad ogni ora si svolgono concerti e spettacoli di musica e danza per tutti i livelli di conoscenza, con tanti artisti e ospiti prestigiosi, nazionali e internazionali.



Ci sono, come è tradizione, le aree di degustazione e alla scoperta dei sapori tradizionali, così come spazi espressamente studiati per i bambini: per loro ci sono animazioni "fatate”, la possibilità di imparare i primi passi delle danze tipiche, oppure i primi rudimenti del rugby.

Gli appassionati di cultura celtica trovano invece gli spunti per un viaggio tra storia, miti e leggende, con un ampio repertorio musicale, mostre, convegni e presentazioni di libri. Tra tutti i partecipanti sarà anche messo in palio un weekend di due giorni a Dublino, offerto da Turismo Irlandese, presente in fiera con iniziative e novità legate alla visita dell'Irlanda.



14 - 15 - 16 MARZO 2014

MiCo Milano Congressi - Fieramilanocity ala sud - pad.0 - ingresso porta Eginardo Orari: Venerdì 14: dalle 17.00 alle 24.00 Sabato 15: dalle 11.00 alle 24.00 Domenica 16: dalle 11.00 alle 24.00

Ingressi: Intero 1gg - 13 euro / 2gg - 20 euro 3gg - 30 euro Ridotto: 10 euro ridotto per studenti. Gratuito per chi si chiama Patrizio/a, Patrick, Patricia, e fino ai 12 anni

Informazioni sul sito: www.sanpatriziomilano.it/