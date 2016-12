A Milano il Festival del fumetto

13:22 - Prende il via nel fine settimana 1-2 febbraio presso il Parco Esposizioni di Novegro, alle porte di Milano, la nuova edizione del Festival del fumetto. Per due giorni, dalle 10 alle 19, prende vita un grande universo fatto di colori, immagini, giochi e arte, in un'atmosfera plasmata sull'immaginario e interamente dedicata al fantastico mondo dei comix e dei giochi.

Area fumettistica - Grazie alla presenza di espositori provenienti da tutta Italia, il classico appuntamento dedicato al mercato del fumetto diventa un percorso che attraversa tutti i generi dell'universo comix. Tra albi rari, da collezione, edizioni speciali e ultime pubblicazioni, si tratta di un vero paradiso per collezionisti ed appassionati.



HP Days – Un altro grande ritorno è quello dedicato al meraviglioso mondo di Harry Potter, con il potteraduno, ovvero la convention per tutti i fans della saga del celebre maghetto.



L'area ludica – Molto ampia è la zona riservata al grande mondo del gioco. Nel corso della manifestazione si alternano dimostrazioni, gioco libero, role playing games, giochi giganti e tutto ciò che ruota intorno a questo fantasmagorico universo. Questo grande spazio è un'occasione unica per provare nuove emozioni e divertirsi in compagnia in tante avvincenti sfide.



Cosplay – Appuntamento sul grande palco del Festival con le colorate gare dedicate agli appassionati del travestimento a fumetti. Prestigiosi i premi assegnati ai vincitori delle gare, dal classico Contest Cosplay a MIss Cosplay.



0ggettistica - Sono numerosissimi i gadget proposti all'interno dei diversi stand, con immagini e forme provenienti da varie parti del mondo. Si va dai robot giapponesi, alle action figures statunitensi, ai modellini, accessori e centinaia di altri prodotti di notevole interesse per tutti gli appassionati.

Tutte le informazioni e il programma completo si trovano sul sito www.festivaldelfumetto.com.