A Lovere per il "Festival dei Borghi più Belli d'Italia"

11:59 - La cittadina di Lovere, Bg, insieme ai Comuni di Bienno e Monte Isola, dal 4 al 7 settembre ospita la IX edizione del Festival de “I Borghi più belli d’Italia”. Una vera e propria festa che vede come protagonisti centinaia di comuni provenienti da tutte le regioni d’Italia. Preparatevi a mostre, performance sul lago, visite guidate, spettacoli pirotecnici, concerti e animazione di strada.

FESTIVAL DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA - L'evento apre i battenti giovedì 4 settembre alle 17.00 quando a Monte Isola verrà dato il via all'inaugurazione del festival. La festa poi continua con la visita guidata attraverso i vicoli del borghetto medievale di Peschiera Maraglio a Monte Isola. Alle ore 18 verrà inaugurata la mostra e premiazione Contest Instagram #FestivalBorghi- “I Borghi più belli d’Italia”. Presso l’Ufficio Turistico, sul lungolago di Peschiera Maraglio, verrà offerto poi un ricco buffet di tipicità dell’isola e ci sarà l’esibizione di “Naècc”, le tipiche imbarcazioni a remi del Sebino.

Alle ore 19 si svolgerà il convegno “La valorizzazione del turismo lacustre e fluviale nei Borghi più Belli d’Italia". Venerdì 5 settembre a Bienno, alle ore 17, ci sarà la cerimonia del taglio del nastro presso Palazzo Simoni-Fè mentre alle 17.30, presso il Teatro Simoni-Fè verrà indetto il convegno: "L’importanza dei piani del colore nella tutela del territorio: la tecnologia al servizio della bellezza”.

Sabato 6 settembre a Lovere, ore 9.30, verrà dato il via alla cerimonia di apertura degli stand dei Borghi più Belli d’Italia e del Consorzio “Ecce Italia” con con accompagnamento della Banda Musicale di Lovere da Piazza V. Emanuele attraverso il Centro Storico. Alle 10.30 sarà il momento della performance sul lago del Silence Teatro con parata di imbarcazioni e passaggio di elicottero con tricolore della mostra fotografica Contest Instagram #FestivalBorghi- “I Borghi più belli d’Italia” presso il Porto Turistico - Centro Civico Culturale.

Alle 11 poi, presso Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini, si discuterà sull’argomento: “La nostra storia, il nostro ambiente: risorse per uno sviluppo armonico”.

Il festival offre poi la possibilità di ascoltare il concerto dell’orchestra “L’incanto armonico” che eseguirà l’opera di A.Vivaldi “Le Quattro Stagioni” con il M° Glauco Bertagnin (primo violino solista de “I Solisti Veneti”) e performance “Come Angeli del Cielo” del Silence Teatro presso Basilica S. Maria in Valvendra; un concerto rock del gruppo: “Trasimeno Clearwater Revival” e di ammirare lo spettacolo pirotecnico sul lago in programma alle 24 a chiusura degli stand. Ma le opportunità di svago offerte dalla manifestazione non finiscono qui. Avrete modo di partecipare allo showcooking del cuoco, ristoratore e critico gastronomico Gianfranco Vissani e di tanti altri divertenti eventi.



Per maggiori informazioni: www.borghitalia.it