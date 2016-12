A Lonato del Garda, Fiori nella Rocca

12:47 - La Rocca viscontea di Lonato del Garda (Brescia) è la splendida cornice che ospita la settima edizione di “Fiori nella Rocca”, mostra mercato di piante e fiori rari. L’appuntamento è in calendario nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile 2014, lungo un percorso multicolore e profumato che si snoda nel grande parco del castello, da cui si gode un’impareggiabile vista su tutto il bacino del basso lago di Garda.

La Rocca, simbolo di Lonato, è una delle fortificazioni più estese dell’Italia settentrionale, lodata per la sua imponenza e posizione strategica anche da Napoleone Bonaparte e monumento nazionale dal 1912. Per la VII edizione della mostra mercato il Garden Club Brescia e la Fondazione Ugo Da Como hanno selezionato i più importanti vivaisti italiani, coltivatori e ricercatori di essenze rare, tra cui produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni a foglia profumata, imperiali e miniatura, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi e piante forestali.



Oltre a fiori e piante, si possono trovare oggetti e decorazioni artigianali per il giardino, un suggestivo angolo caffetteria e un ristorante a buffet per una pausa di gusto e relax. L’Hortus Conclusus invece l’area riservata ai bambini con giochi, letture, laboratori e animazioni.

Fra i numerosi eventi che animano la manifestazione segnaliamo la mostra “Il Paese dove fioriscono i limoni - Il Viaggio in Italia di Goethe e il lago di Garda”, dedicata al soggiorno del grande letterato sul Benaco, durante la quale ammirò e descrisse le coltivazioni dei limoni e degli agrumi. La mostra propone una suggestiva selezione di capi d’abbigliamento storici provenienti dalla collezione di Mara Bertoli, riferibili all’epoca nella quale Goethe compì il suo primo viaggio in Italia (1786-1788), oggetti da viaggio, mappe, libri, curiosità che ricreeranno l’atmosfera del Grand Tour. “Fiori nella Rocca” è una bella occasione per visitare il parco e le fortificazioni.



La passeggiata sui camminamenti di ronda permette di ammirare da un lato il lago, dalla penisola di Sirmione, alla Rocca di Manerba e di fronte il Monte Baldo e i tipici borghi di Lazise, Bardolino, Garda e Malcesine; voltandosi si ammira invece tutto il paesaggio della pianura fino ai primi Appennini che si scorgono nelle giornate più limpide. Da non perdere anche la visita alla Casa-museo con la Biblioteca, alla Torre Civica, al Duomo barocco e alle molte piccole chiesette del centro storico. sono una meta imperdibile per i turisti più esigenti alla ricerca dell’arte e della cultura.



Giusy Ferrari Cielo, nota insegnante e Giudice internazionale dell’Istituto Italiano Floreale Amatori I.I.D.F.A. di Sanremo, propone gli incontri “Un Bouquet per la mia casa”, lezioni gratuite per imparare a creare un piccolo cesto di fiori per la decorazione della casa e apprendere i segreti dell’arte della composizione floreale



BIGLIETTO D’INGRESSO - Euro 5,00 Bambini fino a 12 anni gratis La visita guidata alla Casa-museo di Ugo Da Como prevede un supplemento di Euro 3,00

ORARI DI APERTURA - Dalle 9.00 alle 18.00

SERVIZI - Caffetteria e ristorante a buffet. Servizio gratuito di cariolaggio per le piante acquistate fino al parcheggio di carico e scarico merce.

INFORMAZIONI e PROGRAMMA DETTAGLIATO - www.fiorinellarocca.it