A Governolo si festeggia con la “Sagra dello Struzzo”

15:19 - Da venerdì 20 a martedì 24 giugno, a Governolo, in provincia di Mantova, si svolge la “Sagra dello Struzzo”, cinque giorni in cui i visitatori sono travolti dall’allegria e dall’ospitalità dei governolesi - che in questo tratto di mantovano tutti conoscono come “I Pirati del Mincio”. Un’occasione per assaggiare piatti particolari e divertirsi grazie a un ricco programma di intrattenimenti.

Il clou della festa è previsto per domenica 22, dove in tavola vengono serviti piatti a base di carne di struzzo, una carne rossa e tenerissima, dal basso contenuto di colesterolo e molto ricca di ferro. Il menù prevede stringozzi con julienne di zucchine, porcini e struzzo, arrosto di struzzo con salsa di arance e sformato di verdure e tiramisù all’ananas con uova di struzzo e cioccolato bianco, il tutto accompagnato da una degustazione degli ottimi vini della zona. E in serata, dopo il primo “Palio dei bambini” organizzato nell’ex alveo del Mincio, il grande appuntamento culinario con Spyros Theodoris, il primo vincitore del reality MasterChef Italia, che si esibisce in un esilarante live cooking a base di carne di struzzo.



Passare da Governolo è anche l’occasione per conoscere un paese ricco di storia. La piccola cittadina, infatti, sorge là dove le acque del Mincio si consegnano al più grande fiume italiano, il Po. Per tanti secoli questa è stata la preziosa porta d’ingresso per la navigazione da Mantova fino al mare Adriatico, e quindi luogo d’incontro e di scontro per le genti e i commerci.



Un luogo davvero suggestivo che merita di essere visitato, il cui fiore all'occhiello è rappresentato dall'antico manufatto idraulico “conca sostegno” del Bertazzolo, recentemente ristrutturato e completamente illuminato che, insieme alla vicina Torre Matildica, rappresentano due delle principali attrazioni turistiche del posto. Nella stessa zona è stato appena inaugurato il Museo/Parco itinerante del fiume, noleggiare biciclette e rifocillarsi. Il percorso museale prevede la visita interna all'antica casa dei “concari”, dove numerosi plastici, pannelli espositivi e video illustrano secoli di storia locale e archeologia idraulica. Nel percorso all'aperto lungo l'ex alveo, ai piedi e sopra l'antico manufatto/conca del Bertazzolo, è invece possibile ammirare i congegni meccanici utilizzati dagli stessi manovratori per regolare il livello del fiume e consentire alle imbarcazioni di superare il dislivello delle acque fra il Mincio e il Po.

Per maggiori informazioni consultare il sito della pro loco www.prolocodironcoferraro.it