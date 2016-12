A Genova è finalmente Primavera

17:46 - Il quartiere fieristico di Genova ospita fino a domenica 6 aprile “Primavera”, la tradizionale fiera dedicata alla casa, al regalo e al tempo libero. È un’occasione per fare acquisti tra migliaia di idee invitanti, per mangiar bene con innumerevoli proposte enogastronomiche, o per trascorrere una giornata tra sport, spettacoli e intrattenimento anche in compagnia dei più piccoli.

DI TUTTO UN PO’- “Primavera” offre anche quest’anno la più grande occasione di acquisto di beni durevoli e di beni di consumo. Tutto in un’atmosfera vivace e ricca di iniziative negli ampi spazi del Palasport, del padiglione Blu e nelle aree all’aperto.

Numerosi espositori provenienti dall’Italia e da molti Paesi d’Europa propongono idee e spunti per il mondo della casa, del giardinaggio, dei materiali di arredo e tanto altro ancora. A “Primavera” i visitatori possono anche trovare gli ultimi modelli a due e quattro ruote, camper, auto aziendali, case prefabbricate, forni, caminetti e giochi per bambini.



EVENTI COLLATERALI - Novità di quest’anno è il laboratorio delle idee: uno spazio creato per dar voce alle iniziative che ruotano attorno alla sharing economy, un momento per condividere low cost le situazioni più diverse: imparare gratuitamente l’inglese, scoprire come realizzare gli orti in casa, noleggiare tra privati e, perché no, scambiare la propria casa con quella di qualcun altro.



L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura è extralarge: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 22.00, sabato e domenica dalle 11.:00 alle 23.:00, domenica 6 aprile chiude alle 22.:00. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.primavera-online.it/