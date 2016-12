14 settembre 2014 A Forte dei Marmi l’aperitivo è solidale L’happy hour del Principe Forte dei Marmi aderisce a “The Global Party 2014”, il più grande charity event al mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:05 - Per tutto il mese di settembre l’aperitivo è il momento giusto per fare del bene. Succede in Versilia, dove l’hotel Principe Forte dei Marmi aderisce a “The Global Party 2014”, il più grande charity event al mondo. Chi si gode un “Global Principe Spritz”, un aperitivo esclusivo e “buono” in tutti i sensi, presso il 67 Sky Lounge Bar dell’albergo, contribuisce a due importanti iniziative benefiche: tutti i proventi vanno infatti a sostenere per metà il Global Charity Trust e per metà l’Ospedale Pediatrico Apuano (OPA),

Per questo importante proposito è stato creato un aperitivo speciale, opera del bartender Roberto Simoni, il quale si è divertito a reinterpretare il classico Spritz, aggiungendovi note di fruttata freschezza: il miglior prosecco incontra così la dolcezza profumata di frutta del Midori, uniti all’aroma della mela verde e a un tocco di menta. Godersi questa bibita nello scenario del 67 Sky Lounge Bar, situato all’ultimo piano dell’hotel e considerato uno degli indirizzi più “glam” di Forte dei Marmi, unisce il piacere di trascorrere un momento di piacevole e conviviale relax alla soddisfazione di aiutare chi è meno fortunato. “Fare festa e insieme fare del bene è la mission di The Global Party, che condivido totalmente, coinvolgendo il mio staff e mettendo al servizio di questa importantissima iniziativa le nostre eccellenze”, dichiara Cristina Vascellari, GM dell’hotel.



Si può decidere di gustare soltanto l’esclusivo aperitivo (al costo di 15€), o abbinarlo a stuzzicanti finger food al costo di 25€. Tutto il ricavato è comunque devoluto alle due iniziative di solidarietà. Inoltre, gli ospiti delle serate ricevvono una membership card che, in quanto donatori del Global Charity Trust, dà diritto a esclusivi benefit in location d’eccellenza.



“The Global Party” è stato lanciato nel 2011 in 261 città ed è sinonimo di eventi esclusivi internazionali in location importanti, tra cui hotel, gallerie d’arte, ristoranti. Sono già state raccolte complessivamente oltre 1.500.000 sterline a sostegno di cause filantropiche in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sul sito http://www.theglobalparty.com e www.principefortedeimarmi.it/