A Firenze per Artigianato e Palazzo

11:46 - A Firenze, nel Giardino Corsini, fino al 18 maggio, torna “Artigianato e Palazzo”, la manifestazione che ha saputo fare incontrare “arti” e i “mestieri”, senza contrapposizioni tra ideale e manuale, tra sapere e saper fare. La mostra in vent'anni di attività ha visto fino ad oggi la partecipazione di oltre 700 artigiani provenienti da tutta Italia e anche dall'estero in rappresentanza di circa 140 antichi mestieri, ammirati da ben 140.000 visitatori.

TRA TESSITORI, SCULTORI E VIALI FIORITI - Saranno giorni dedicati ai protagonisti della manualità, con 91 artigiani al lavoro tra cui 37 nuovi espositori, 46 mestieri diversi rappresentati a cui si aggiungono quest'anno i vincitori del contest “Blogs&Crafts” realizzato in collaborazione con QN/LA NAZIONE, ideato per sostenere le giovani generazioni e per festeggiare il ventennale guardando al futuro. Per il concorso sono stati selezionati 10 artigiani under 35 – liutai, mosaicisti, tessitori, intarsiatori, orafi, scultori, legatori, sarti, cartapestai - che parteciperanno gratuitamente alla mostra e 10 fra i più brillanti giovani blogger esperti di artigianato, lifestyle, turismo e moda. Questi ultimi dovranno raccontare in live blogging sui loro siti (con foto, interviste e video) lo spirito che ha guidato Artigianato e Palazzo in venti anni di successi, gli eventi e le curiosità dell'edizione 2014.



Durante i giorni di Mostra, con orario continuato dalle 10 alle 21 - tra gli splendidi viali fioriti, le limonaie e la Loggia del Buontalenti del seicentesco Giardino Corsini realizzato da Gherardi Silvani, aperto al pubblico solo per l'occasione - i visitatori potranno ammirare dal vivo le lavorazioni e acquistare i sofisticati manufatti realizzati su misura dalle mani sapienti degli artigiani rappresentanti di diversi mestieri: dalla soffiatura del vetro all'intaglio del legno alla legatoria d'arte; dall'intreccio della paglia all'arte del cesello alla lavorazione della ceramica; dalla lavorazione di tessuti stampati e del cuoio alla realizzazione di scarpe e abiti esclusivi su misura; penne prodotte con profumati legni esotici, gioielli di foggia antica e moderna, profumi personalizzati.



Tra le novità di quest'anno: le porcellane da tavola, lampade e abat-jour di Maison De Maistre, ispirate alle antiche tappezzerie, stoffe e decorazioni della villa di famiglia in Piemonte; le cravatte di alta manifattura dal taglio sartoriale di D'Ago Cravatte; le scarpe cucite a mano utilizzate dai costumisti cinematografici di tutto il mondo della Calzoleria Petrocchi; gli abiti e accessori in lana e seta realizzati con la tecnica dell'infeltrimento dall'Atelier della Lana; le penne stilografiche in corno tornite a mano da Vanni Chiesi; le decorazioni di carta intagliata di Lucia Di Raimondo.

EVENTI PER TUTTI I GUSTI - In programma molte iniziative tra cui laboratori per bambini, appuntamenti gastronomici, visite guidate al giardino, presentazioni di libri e l'asta benefica “L'Incanto dei Talenti” in favore di Progetto ITACA Firenze Onlus durante la preview di mercoledì 14 maggio alle 18,00. Protagonisti della vendita all'incanto i talenti e le capacità creative di artigiani, professionisti, artisti e personaggi pubblici. Moltissimi i lotti offerti che permetteranno di aggiudicarsi creazioni uniche e personalizzate realizzate da maestri artigiani, di scoprire i luoghi meno conosciuti di Firenze e della Toscana, di partecipare a degustazioni, gite in barca a vela o mountain bike, corsi di cucina o danza.



Durante tutti i giorni della manifestazione alle ore 12.00 ci sarà l'appuntamento quotidiano con le "Ricette di famiglia" nel Giardinetto delle Rose a cura della giornalista gastronomica Anna Maria Tossani che presenterà l'accoppiata “autore libri di cucina + celebri chef” che parleranno e prepareranno insieme alcune gustose ricette tratte dai volumi presentati, tutti dedicati alla riscoperta di antichi sapori e tradizioni della nostra cultura culinaria: Fabrizia Lanza (La mia Sicilia in cucina, Mondadori) insieme a Marco Stabile, Antonella Martinelli (Essenze di Felicità, RAI-ERI) con Alessandro Circiello, Livia Aymonino (Sapori Di Versi, Ugo Mursia Editore) insieme a Cristiano Tomei, Stefania Barzini (Fornelli d'Italia, Mondadori) con Beatrice Segoni. L'Associazione OmA - Osservatorio Mestieri d’Arte riunirà nell'Orto delle Monache un nuovo gruppo di artigiani provenienti dai diversi territori delle Fondazioni Bancarie che hanno aderito al progetto e organizzerà l’incontro dal tema “Vetri e cristalli a Firenze: splendori di luce” a cura di Silvia Ciappi e Paola Locchi.



Inoltre ogni sera gli appuntamenti musicali con melodie jazz, swing, classiche, balcaniche e latino-americane eseguite dal vivo, accompagneranno l'aperitivo al Ristorante Sotto i Tigli. Sempre per i festeggiamenti del ventennale di Artigianato e Palazzo, i visitatori riceveranno ogni giorno di Mostra in omaggio un “souvenir” diverso e realizzato espressamente da quattro realtà artigiane fiorentine particolarmente affezionate alla mostra: la Pelletteria Bruscoli, l'orafo Paolo Penko, il ceramista Romano Pampaloni e l'Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (fino ad esaurimento scorte).



QUALCHE INFORMAZIONE UTILE: L’evento si tiene nel Giardino Corsini in Via della Scala, 115 a Firenze, orario continuato 10 / 21. Ingresso 8,00 euro, 6,00 euro ridotti, gratuito fino a 12 anni. Biglietti in prevendita a prezzo ridotto su: www.boxol.it



Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it