A Diamante si festeggia "Messer Peperoncino"

12:34 - Per tutti gli amanti dei sapori forti e piccanti l’appuntamento è in Calabria a Diamante, Cosenza, lungo la bellissima Riviera dei Cedri. Qui, infatti, dal 10 al 14 settembre c'è il “Festival del Peperoncino”. Pronti a gustare l’oro della Calabria in mille modi diversi? A rendere ancora più accattivante l’evento: spettacoli di strada, musica, folclore e tanti altri appuntamenti divertenti.

APPUNTAMENTI GUSTOSI IN RIVA AL MARE - Il festival, ideato in occasione del cinquecentenario della scoperta delle Americhe, evento che ha dato inizio all'importazione in Europa di questa spezia comunemente utilizzata nella cucina calabrese, offre cinque giornate che si confermano affollatissime con oltre 100.000 turisti provenienti da tutta Italia e anche d’Europa. Testimonial di questa ventiduesima edizione sono i famosissimi i Bronzi di Riace.

Ospiti d’onore sono poi Nino Frassica e Gianni Pellegrino che nella giornata del 10 settembre inaugureranno il Festival, mix intelligente di gastronomia e di cultura. Punto di partenza sempre la gastronomia che sarà accompagnata e sostenuta da interessanti appuntamenti con il mondo dell’arte e del cinema, convegni, tavole rotonde, satira, cabaret, spettacoli di strada, la musica e folclore.

Tutto per la strada, tutto rigorosamente senza biglietto d’ingresso. Tutto “ispirato” al concetto di “piccante” che metaforicamente significa anche “trasgressivo”, “erotico”, “divertente” e “fuori dall’ordinario”. E come sempre protagonista assoluto dell’evento sarà Sua Maestà il Peperoncino che in piazza si concede ai suoi sudditi più fedeli. Preparatevi a giornate di mare, divertimento e tanta ottima cucina calabrese.



DUE APPUNTI SU DIAMANTE - Centro di pescatori, di commercianti e di contadini dediti alla coltivazione del cedro, Diamante riesce a sedurre anche il viaggiatore più smaliziato, grazie alle incantevoli viuzze del suo centro storico, alla sua cucina “piccante”, ma soprattutto grazie al fascino del suo paesaggio, fatto di spiagge e scogliere che si affacciano e si specchiano nell'azzurro del mar Tirreno. Il litorale più rinomato è quello di Cirella: un'ampia spiaggia di soffice sabbia chiara, davanti alla quale si staglia il suggestivo isolotto omonimo, una delle due e uniche isole della Calabria.

Cirella è la piccola e deliziosa frazione di Diamante, attualmente attrezzata come centro balneare, ma anche ricca di storia e di reperti archeologici, che testimoniano l’importanza di questa fiorente città magno greca (per raggiungere Cirella da Scalea, è sufficiente seguire le indicazioni lungo la litoranea SS18). La spiaggia è bagnata da un bel mare di un azzurro brillante, cristallino e con fondali digradanti, ideale per nuotare e fare il bagno. Alle spalle dell'arenile si trova un promontorio su cui si aggrappano le vestigia del borgo medievale di Cirella. Inoltre, la costa è ben organizzata ed offre diversi servizi per i turisti.

Un consiglio: una volta raggiunto il lido, vale la pena visitare l'area archeologica, in cui si trova il mausoleo di epoca romana. Ma la maggiore attrattiva del luogo resta comunque il bellissimo isolotto, così affascinante grazie al suo perimetro frastagliato, a quel suo mare trasparente e alle sue misteriose grotte, sempre molto frequentate dagli appassionati di immersioni e di snorkeling. L'isola di Cirella può essere raggiunta in barca con un servizio offerto dai pescatori.

Non solo mare. Diamante, è anche la città dei murales. Infatti, nel 1981, ottantacinque artisti di tutto il mondo furono chiamati a dipingere i muri dei vicoli del suo borgo e di quello di Cirella e, da allora, i caratteristici quartieri del centro storico uniscono al fascino che solo gli antichi borghi marinari sanno emanare, quello di un vero e proprio museo a cielo aperto. Proprio quest’anno si celebrano i 30 anni dalla nascita di queste stupende opere moderne e per l’occasione sono in programma, dal 13 al 23 settembre, dibattiti, spettacoli ed eventi culturali, tutti dedicati al mondo dei murales.



Per maggiori informazioni: www.peperoncinofestival.org