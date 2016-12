A Cremona iniziano a vibrare “Le corde dell’anima”

16:30 - Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno Cremona ospita “Le corde dell’anima”, il festival musicale e letterario giunto alla quinta edizione che richiama spettatori da ogni parte d’Italia. Grandi nomi del mondo musicale e letterario si preparano a tornare nella cittadina lombarda, la cui arte liutaia è stata recentemente riconosciuta patrimonio dell’UNESCO. Come da tradizione, nei tre giorni del Festival, grande attenzione è data alla letteratura che si unisce alla musica in tutte le sue declinazioni, spaziando dalla classica, al jazz, dal pop al rock al blues.

Sede della kermesse sono i luoghi storici più conosciuti della città. Tra cui spicca: Piazza Duomo, Cortile Federico II, Piazza della Pace, Palazzo Affaitati e il Museo del Violino, luoghi unici che fanno da palcoscenico a scrittori, musicisti, artisti, giornalisti e poeti di fama internazionale famosi per aver dedicato al mondo della musica romanzi, saggi e riflessioni e pronti ad omaggiare la letteratura e la musica con un’alternanza continua di suoni e voci. Il programma della manifestazione si articola in concerti, anteprime, spettacoli e laboratori. Tutti gli eventi hanno una loro melodia e un interprete che completa e arricchisce l'esibizione con una serie di performance sorprendenti e originali.



Tra gli ospiti del panorama internazionale ecco qualche nome. Incontriamo l’autore spagnolo Ildefonso Falcones chepresenta l’ultimo romanzo “La regina scalza”accompagnato dalla sensualità dei Duende Flamenco; lo scrittore irlandese RoddyDoyle, ritorna con “La musica è cambiata”e si confronta con il giovane gruppo, reduce da X Factor 2013, degli Street Clerks. Il Festival poi si tinge di giallo nordico con l’emozionante “Brama”dello svedese ArneDahle con l’avvincente “Nei tuoi occhi”del danese Jacob Melander.



Non meno noti sono gli ospiti italiani pronti a fondere le parole alle note musicali: Lorenzo Beccati sveste i panni del Gabibbo televisivo e si presenta al pubblico come autore di “Pietra è il mio nome”; Andrea Deloguracconta il romanzo “La collina”incontrando il carisma di Paola Turci; Silvia Avallonedialoga con la raffinata MalikaAyane; Pino Roveredo, autore di “Ballando con Cecilia” divide il palco con la grande Ornella Vanoni; Mauro Corona presenta “La voce degli uomini freddi” e Salvatore Niffoiil suo ultimo “La quinta stagione è l’inferno”in dialogo musicale con Teresa de Sio.

Imperdibili gli appuntamenti che vedono protagonisti grandi cantautori del panorama musicale nella veste di scrittori: Ivano Fossati racconta al pubblico il suo ultimo libro “Tretrecinque” e Franco Battiato presenta in anteprima nazionale il film documentario “Attraversando il Bardo”.



