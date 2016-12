A Bologna c'è Arte Fiera 2014

13:01 -

Bologna è pronta ad accogliere, dal 24 al 27 gennaio, l’edizione 2014 di Arte Fiera, l'appuntamento più importante in Italia per l'arte moderna e contemporanea. Le gallerie presenti a BolognaFiere sono 172. Quest'anno l'attenzione maggiore è puntata sull'est europeo presentato da 10 gallerie. Nuova la sezione sulla Cina mentre tornano le giovani promesse con “Nuove proposte” e le monografiche con “Solo Show”. Questi i numeri della fiera: oltre 2000 opere esposte, più di 1.100 artisti, 33 espositori fra editori, librerie, istituzioni e periodici d’arte. E, per non farsi mancare proprio nulla in materia d'arte, il centro di Bologna ospiterà gli eventi di ART CITY e la magia dell’Art white night.

LA “NUOVA” ARTE FIERA EDIZIONE 2014 - La fiera non è solo importante per la valorizzazione delle gallerie partecipanti ma anche per i temi e per i percorsi che propone al sistema dell’arte. Un grande evento culturale che si propone di indicare al mercato dell’arte in Italia la formula giusta per superare la crisi. La fiera si svolgerà nei due Padiglioni storici 25 e 26, realizzati dall’architetto Benevolo, che con le loro grandi vetrate permettono alla luce naturale di esaltare le opere in mostra, occupando un totale di 10.000 metri quadrati di superficie espositiva. Quest’anno la proposta delle opere in esposizione e in vendita si amplia per tipologia - pittura, disegno, scultura, video installazione, fotografia - e per periodi storici grazie all’introduzione delle nuove sezioni.



Le novità di quest'anno sono la presenza di opere della seconda metà dell’Ottocento, l'arte emergente e dei paesi dell’Est Europa e la fotografia (in collaborazione con l’evento di riferimento dell’arte fotografica in Italia la MIA Art Fair di Milano). 10 le gallerie presenti nella Special Focus Section, curata da Marco Scotini, dedicata alle gallerie e agli artisti selezionati dell’area geografica dell’Europa orientale. Area le cui opere verranno esposte anche in città con la mostra “Arte Fiera Collezionismi - Il Piedistallo vuoto. Fantasmi dall’Est Europa”, allestita presso il Museo Civico Archeologico dal 24 gennaio al 16 marzo 2014.



Le opere provengono da gallerie italiane come Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Nicola Trussardi, la Collezione Enea Righi, Collezione La Gaia di Torino, Collezione Maramotti) mentre gli artisti internazionali rappresentati sono: Ilya Kabakov, Vyatscheslav Akhunov, Jiri Kovanda, Julius Koller, Ion Grigorescu, Nedko Solakov, Deimantas Narkevicius, Mircea Cantor. Accanto alle novità 2014 Arte Fiera conferma “Solo Show”, le esposizioni monografiche di grandi interpreti del moderno e del contemporaneo, presentati da gallerie che hanno creduto e investono in un determinato artista esponendolo in fiera in maniera esclusiva e cercando di intercettare i gusti dei collezionisti.



Come da tradizione non mancherà la sezione “Nuove Proposte”, riservata alle gallerie che presentano esclusivamente artisti nati dopo il 1979. Quest’anno poi Arte Fiera dedica una particolare attenzione al mercato dell’arte contemporanea cinese con una speciale esibizione di inchiostri. Non mancheranno le “Conversations”, dodici tra incontri e tavole rotonde sullo stato del mercato dell’arte che vedranno come protagonisti galleristi, curatori, direttori di musei e collezionisti di primo piano nel mondo dell’arte moderna e contemporanea. Infine, durante i giorni della fiera, tutta la città di Bologna sarà coinvolta e diventerà essa stessa un grande contenitore e palcoscenico per numerosi eventi legati all’arte contemporanea e moderna.



Sarà riproposto ART CITY, il calendario di iniziative che si svolgeranno nei musei cittadini che vedrà alcuni eventi particolarmente importanti come l’omaggio al grande artista bolognese Giorgio Morandi. La notte del sabato sarà poi tradizionalmente dedicata alle proposte degli operatori commerciali e culturali bolognesi, con la Art White Night e il suo centinaio di eventi. E per finire anche quest’anno Arte Fiera 2014 rinnova la tradizione del Premio Euromobil under 30, riservato agli artisti nati dopo il 1983. La premiazione avverrà durante sabato 25 gennaio, alle ore 16.00, nello Spazio del Gruppo Euromobil “I luoghi dell’arte, i luoghi del design”.



Per maggiori informazioni: www.artefiera.bolognafiere.it