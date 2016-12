“Voci di maggio”: Sassari in festa

11:13 - Domenica 1 e lunedì 2 giugno, Sassari, la città dei Candelieri, della Cavalcata Sarda e dell’olio diventa la capitale isolana dello spettacolo. La cornice di piazza Italia ospita “Voci di Maggio”, un evento all’insegna di buona musica, tradizione, moda, gastronomia e tanto divertimento. La manifestazione, nata quattordici anni fa a Nuoro grazie all’Associazione Culturale “Istentales”, riunisce come di consueto i musicisti più rappresentativi del panorama locale e nazionale. Nei giorni della manifestazione le principali vie e piazze del centro della città si animano anche della Fiera dell’artigianato, dell'agroalimentare e degli antichi mestieri.

IL VIA SABATO 1 GIUGNO - L’apertura ufficiale della manifestazione è fissata per le 10 di domenica 1 Giugno al Teatro Civico, con l’evento “Sogni ad occhi aperti, tra musica & parole”, nel quale il gruppo musicale degli Istentales, con la complicità di Eugenio Finardi e di Tullio De Piscopo, presenta in anteprima nazionale il nuovo lavoro discografico, realizzato insieme a Roberto Vecchioni. In concomitanza è prevista una degustazione di piatti tipici a cura dell’Associazione Cuochi Sassari, mentre l’Emiciclo Garibaldi è il teatro dell’esposizione dei trattori e dei mercati di Campagna Amica. In Piazza Italia la Pro Loco di Aglientu propone invece la Sagra dell’Agnello. Ricco anche il programma del pomeriggio con una curiosa gara di tosatura, con i sapori delle Vie del Pane a cura della Pro Loco di Sassari, e con degustazioni di piatti tipici sassaresi, tra cui la Ziminata, un caratteristico arrosto di frattaglie di vitello.



A partire dalle 20, prende il via il concerto “Voci di Maggio”, presentato da Giuliano Marongiu: sul palco di piazza Italia si alternano Eugenio Finardi, Tullio De Piscopo, Paola Turci, gli Istentales, Alberto Bertoli, il Coro di Usini, il Coro “Su Nugoresu” e i Mamuthones e Isohadores di Mamoiada.



DOMENICA 2 GIUGNO – La giornata si apre con due convegni dedicati alla musica sassarese al Teatro Civico. Più tardi si pranza con i piatti tipici sardi mentre il pomeriggio è allietato dalla musica della tradizione locale. La sera la festa si conclude con la sfilata “Moda di Maggio” con le creazioni dei migliori stilisti isolani, seguita dal concerto di Antonella Ruggiero, Maria Luisa Congiu e Manuela Dessì.



Per il programma completo consultare il sito www.comune.sassari.it