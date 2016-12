"Napoli Pizza Village": una cena sotto le stelle

10:44 - Da martedì 2 a domenica 7 settembre, Napoli ospita il “Napoli Pizza Village”, il più grande happening d’Italia di interesse internazionale che trasforma il lungomare partenopeo di Via Caracciolo in una pizzeria a cielo aperto. Per l’occasione, cinquanta pizzerie storiche della città si preparano ad accogliere mezzo milione di persone per far gustare il sapore della vera pizza napoletana.

L’associazione “Pizzaiuoli Napoletani” ha stimato una partecipazione di mezzo milione di persone di cui 120mila dall’Italia e 4.500 dall’estero. Già pronti a riscaldarsi, 50 forni in rappresentanza delle pizzerie più famose di Napoli e provincia, con uno squadrone di oltre 170 pizzaioli e 480 collaboratori per cucinare e servire oltre 100.000 pizze. L’evento si prepara ad essere, ancora una volta, teatro del Campionato Mondiale del Pizzaiolo – XIII edizione Trofeo Caputo. Pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo si sfidano in diverse categorie di gara, offrendo, proprio durante l'evento, uno spettacolo unico e irripetibile di abilità ed esperienza, unito al talento e alla competizione.



Non solo pizza, ma anche spettacoli, concerti e show. Giochi di luce, con laser e fasci luminosi, illuminano il lungomare e proiettano nel cielo notturno i “bagliori” della manifestazione. Una nuova area Pizza Family dedicata alle famiglie viene allestita in Piazza della Repubblica, dove i più piccoli sono intrattenuti da giochi, percorsi didattici e lezioni di pizza. Per i più grandi, invece, è possibile imparare a impastare e creare a proprio piacimento la vera pizza napoletana.



“Siamo particolarmente soddisfatti del percorso della manifestazione fatto negli ultimi quattro anni – dichiara il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù - Siamo partiti con un evento che doveva sostenere un prodotto e ci troviamo a promuovere un’intera città e il suo territorio. Siamo orgogliosi, come associazione e quindi come privati, di contribuire, senza costi e peso sulle istituzioni locali, a rilanciare l’immagine di Napoli”.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.pizzavillage.it