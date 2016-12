“Griglie Roventi”: una sfida profumata nel cuore di Jesolo

08:00 - Sabato 19 luglio alle ore 20.00 Jesolo, in provincia di Venezia, ospita “Griglie Roventi” il campionato del mondo di barbecue dedicato agli amanti della carne alla griglia e ai cuochi non professionisti.

L'edizione 2014 non può che essere in tema Mondiali: ecco allora che le griglie diventano, alla brasiliana, #GrigliaoRoventao, con una serie di prove dedicate ai concorrenti e al pubblico sul tema calcistico e un'inedita coppia di presentatori, formata dai conduttori televisivi Cristiano Militello e Bruno Pizzul.



Sulla sabbia vengono allestite 100 griglie dove altrettante coppie di concorrenti si sfidano nel campionato di barbecue più divertente dell'estate. Tutte le squadre hanno la stessa dotazione di partenza, fornita dall'organizzazione: il kit di gara, uguale per tutti, comprende carne, griglia, divisa e cappello da chef, vino e birra. Quello ciascuno deve metterci del suo è l’arte culinaria, la creatività, e una buona dose di simpatia per conquistare la giuria, formata da chef professionisti e giornalisti enogastronomici.



Se vi considerate maghi del barbecue e vi è venuta voglia di mettervi alla prova, potete ancora iscrivervi al campionato: la finale è aperta a tutti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.griglieroventi.com