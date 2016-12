“Festivaletteratura”: a Mantova la cultura è protagonista

12:56 - Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre Mantova diventa il palcoscenico ideale per accogliere il “Festival della Letteratura”, l'evento letterario più atteso dalla città al quale partecipano narratori e poeti di fama internazionale, le voci più interessanti delle letterature emergenti, e ancora saggisti, musicisti, artisti, scienziati che donano alla letteratura i significati più insoliti e curiosi.

Fin dalla prima edizione, la manifestazione ha cercato di instaurare un rapporto diretto tra scrittori e pubblico, sperimentando nuove modalità di confronto, di scambio e di ricerca. Accanto agli incontri più tradizionali, vengono proposte visite guidate al patrimonio storico della città, momenti teatrali con testi firmati da importanti autori, eventi in lingua originale, comizi e incontri di breve durata in cui gli scrittori svelano le proprie idee e i propri progetti. La dimensione raccolta del centro cittadino rende subito vicini autori e lettori, permettendo a tutti di spostarsi facilmente a piedi da un appuntamento all’altro. Piazze e palazzi riscoprono con Festivaletteratura la loro vocazione di luoghi di socialità, progettati nel corso dei secoli non per essere ammirati a distanza, ma per essere frequentati e divenire il centro delle relazioni.



Tra gli ospiti del panorama internazionale spiccano i nomi della scrittrice palestinese Suad Amiry, dello storico e critico letterario britannico Jerry Brotton, di Barney Hoskyns, uno dei più noti giornalisti britannici nel campo della musica pop e rock e di molti altri ancora. Non meno noti sono gli ospiti italiani pronti a raccontare la loro professione e i loro pensieri attraverso i libri che hanno scritto nel corso degli anni. Stefano Benni, Lella Costa, l'autrice di fantasy Licia Troisi e i giornalisti e scrittori Michele Serra e Beppe Severgnini sono solo alcuni dei nomi che il pubblico può incontrare durante la kermesse.



L’appuntamento è pensato davvero per un pubblico di tutte le età. Un'attenzione particolare è rivolta anche ai bambini e agli adolescenti: numerosi incontri, spettacoli e laboratori all’interno del programma sono pensati solo per i ragazzi o per adulti e ragazzi insieme, invitando spesso anche gli scrittori dei “grandi” a confrontarsi con i più piccoli.



Per maggiori informazioni sugli orari e sul programma completo, consultare il sito http://www.festivaletteratura.it/

Per le previsioni meteo in tempo reale su Mantova, consultare il sito www.meteo.it