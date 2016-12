“Festival delle Tradizioni”: un salto indietro nel tempo

15:40 - Da giovedì 21 a domenica 24 agosto nel parco fluviale di Santa Croce a Mogliano, in provincia di Macerata, torna la quinta edizione del “Festival delle Tradizioni”, la manifestazione dedicata a promuovere il recupero delle abitudine passate e la tutela dell'ambiente.

Durante i quattro giorni di festa, vengono fatte rivivere le antiche professioni rurali attraverso la realizzazione di oggetti artigianali e le esposizioni di vecchi trattori, auto e vespe d'epoca. Inoltre, l’evento ha lo scopo far apprezzare ai bambini di oggi il modo di giocare di una volta, quando si usava la fantasia e si cercava la compagnia e non era necessario isolarsi dietro lo schermo di un computer.

Il programma inizia giovedì 21 con la musica e le danze del "Luca Bachetti Group" e prosegue il giorno successivo con una doppia serata: da una parte si balla a suon di liscio e balli di gruppo, dall'altra la possibilità di danzare sotto le stelle con le musiche degli anni 70 e degli anni 80. La serata termina con una gara di briscola per tutti.



Sabato 23 agosto, dalle ore 15.00, il via all’animazione per i più piccoli: ccosta muru, campana, tiro al bersaglio e la gara di ruzzola sono solo alcune delle attività protagoniste lungo le vecchie vie del paese. La giornata, infine, prosegue con un doppio appuntamento: la musica e le danze dell' “Orchestra di Andrea Bonifazi” e il cosplay, il gioco che consiste nell'indossare il costume di un personaggio dei cartoni animati ed interpretarne il ruolo.



Domenica 24, alle ore 11:00, si svolge la sfilata dei trattori d'epoca e la rievocazione del matrimonio in stile anni ‘60. Nel pomeriggio, è possibile visitare il mercatino artigianale e divertirsi con ancora tanta animazione per bambini e ragazzi. Tutti i giorni sono aperti gli stand gastronomici con i piatti tipici della zona. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.amicidisantacroce.it