"cortoLovere", Festival del cortometraggio

16:23 - Lovere, sul Lago d’Iseo, ospita da giovedì 25 a sabato 27 settembre, il Festival "cortoLovere”, un appuntamento ormai classico per gli amanti dei cortometraggi, diventato nel tempo un evento prestigioso nel panorama cinematografico nazionale.

Il Teatro Crystal, location dell’evento, apre le porte non solo a film maker, registi e interpreti ma anche al mondo della scuola e a quello dell’associazionismo. L’edizione, all'insegna della creatività, offre un ruolo di primo piano agli autori esordienti, categoria non facilmente sostenuta dal circuito di festival cinematografici, ma che qui ha sempre trovato spazi di valorizzazione e riconoscimento. A riconferma di quanto amava ripetere il direttore artistico del Festival, Adriano Frattini: “cortoLovere porta fortuna”. Numerose le novità in programma di questa edizione, a partire dal nuovo logo del Festival, realizzato dal genio creativo di Bruno Bozzetto, Presidente onorario della manifestazione.



Il programma

Giovedì 25 settembre Teatro Cinema Crystal – 21 h Proiezione dei corti selezionati in lizza per il concorso finale. Il pubblico sarà Giuria Popolare per il Premio “Assessorato alla Cultura del Comune di Lovere.”

Venerdì 26 settembre Teatro Cinema Crystal - mattino Incontro delle scuole con l’Associazione AIPD Teatro Cinema Crystal - 21 h Proiezione del film documentario “Per altri occhi” di Silvio Soldini (il regista sarà presente in sala)

Sabato 27 settembre Biblioteca civica di Lovere – 15.30 h Incontro riservato alla Stampa con gli ospiti di cortoLovere 2014 Biblioteca civica di Lovere – 16-18 h Incontro-proiezione con il collettivo Terzo Segreto di Satira e il regista Alessio Fava Teatro Cinema Crystal - 21 h Serata di Gala con premiazione dei corti vincitori.



Gli ospiti

Silvio Soldini - Presidente di giuria. Autore colto e raffinato, Soldini ha esordito negli anni Ottanta come regista di cortometraggi, per poi dedicarsi a prove più impegnative come i film “Brucio nel vento” (2002) e “Un'anima divisa in due” (1993), presentato in concorso al Festival di Venezia dove Fabrizio Bentivoglio vince la Coppa Volpi come miglior attore protagonista. Nel 1997 realizza “Le acrobate”, selezionato al Festival di Locarno e al San Francisco International Film Festival. Per il suo ruolo nel film, Valeria Golino vince come miglior attrice la Grolla d’Oro al Premio Saint Vincent. Il film del successo internazionale resta senza dubbio “Pane e tulipani” (2000) vincitore di 9 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento. Segue “Agata e la tempesta” realizzato nel 2003. Con “Per altri occhi - avventure quotidiane di un manipolo di ciechi” (2014) Soldini vince il Nastro d'Argento come miglior documentario: la pellicola verrà proiettata venerdì 26 settembre al Teatro Crystal di Lovere, nel consueto omaggio al presidente di giuria del Festival.

In giuria: Alessio Fava e il Terzo Segreto di Satira (Pietro Belfiore, Davide Rossi, Davide Bonacina, Andrea Fadenti e Andrea Mazzarella).



Per maggiori informazioni, consulatre il sito www.cortolovere.it