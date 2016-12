Verona monta in sella con FieraCavalli

12:33 - L'edizione è la numero 114, una all'anno da oltre un secolo, per testimoniare un mondo di passione, sport e cultura all'insegna del cavallo. L'appuntamento è a Verona da giovedì 7 a domenica 10 novembre con Fieracavalli, la manifestazione che dall'inizio della sua storia rappresenta un punto di riferimento per il panorama equestre nazionale ed internazionale.

Nei giorni della kermesse, i padiglioni ospitano manifestazioni sportive, competizioni, spettacoli, concorsi e iniziative, sempre intrinsecamente legati all’universo del cavallo. Dopo il successo della precedente edizione, alla quale hanno partecipato oltre 156mila visitatori provenienti da 75 Paesi, oltre 650 espositori da 25 nazioni e 2.500 cavalli di 60 razze diverse, Fieracavalli aumenta l'area dedicata alle manifestazioni sportive, in particolare al salto ostacoli e alla Coppa del Mondo che quest’anno può avvalersi degli spazi di ben tre padiglioni, il 5, il 7 e il 7b.

Il padiglione 5 ospita anche il Concorso Nazionale Pony - giunto alla 26esima edizione, a cui si aggiunge il CSI 2*, organizzato in collaborazione con Uliano Vezzani come chef de piste. Tra gli altri eventi sportivi, segnaliamo il Campionato Europeo di Morfologia e il II Gran Premio Fieracavalli per le razze arabe, le gare di Barrel Racing e Team Penning nei padiglioni 10 e 11 dedicati al Westernshow. Nel padiglione B si possono invece ammirare gli splendidi esemplari iberici impegnati nelle discipline di Dressage, Alta Escuela, Doma Vaquera e Classica.

Resta forte il focus sulle rassegne di allevatori con il Salone del Cavallo Italiano, dove l’AIA (Associazione Italiana Allevatori) presenta un grande carosello delle principali razze equine Italiane

L’intrattenimento è assicurato dalle 20 alle 24 con concorsi e gare di line dance all’interno del saloon e dal folklore del Villaggio delle Tradizioni che quest’anno si arricchisce del Circo Equestre, una vera e propria struttura circense con 1800 posti in tribuna. Sul fronte dell'intrattenimento segnaliamo anche le esibizioni di Talenti & Cavalli, il talent show made in Fieracavalli. Non mancano nelle serate di giovedì, venerdì e sabato gli appuntamenti con "Opera!", il Gala d’Oro diretto da Antonio Giarola, con star d’eccezione.

Per i più piccoli è inoltre allestito il Villaggio del bambino, dove si può provare il battesimo della sella e sapere tutto sulle proprietà terapeutiche dei cavalli, impiegati nella Ippoterapia.

Per tutte le informazioni e per il programma completo della manifestazione, sito Internet www.fieracavalli.it/