Veneto: Arcole accoglie… Napoleone

08:00 - Arcole, in provincia di Verona, vive un fine settimana tra storia e leggenda, dedicando due giorni, sabato 9 e domenica 10 novembre, alla rievocazione del suo passato napoleonico, ma anche al gusto, alle tradizioni e ai prodotti tipici che si danno appuntamento nella Fiera Nazionale di San Martino.

La cittadina veneta tra il 15 e il 17 novembre 1796 è stata protagonista di una battaglia in cui le truppe di Napoleone Bonaparte sconfissero gli Austriaci sulle rive del torrente Alpone., in una zona in cui oggi si produce un vino di alta qualità. Il calendario delle rievocazioni storiche prevede, sabato 9 novembre, la rivisitazione del combattimento tra i soldati di Napoleone e le truppe imperiali austriache con il primo assalto al ponte sull’Alpone e presso l’accampamento in Piazza Poggi, con tanto di cura dei feriti di era napoleonica. Nella giornata di domenica, invece, si rivive l'insurrezione della popolazione civile e la conquista del ponte sull’Alpone da parte delle truppe napoleoniche.



La Fiera di San Martino, giunta ormai alla quinta edizione, oltre a rievocare il glorioso passato di questa città, celebra anche un presente caratterizzato da una produzione agricola ed artigianale di elevata qualità, Nei giorni della fiera sono presenti infatti oltre cento espositori di prodotti tipici e artigianali con il meglio dei loro prodotti, mentre in tavola sono serviti i piatti migliori della cucina locale, come risotto all’isolana, trippe e polenta e baccalà, mentre i brindisi sono all'insegna dell’immancabile Arcole DOC. Non mancano la musica dal vivo, il luna park per i più piccoli e, domenica 10, la corsa di rally non competitiva.



Durante la visita ad Arcole occorre vedere l'obelisco fatto innalzare dallo stesso Napoleone per rievocare la gloriosa battaglia, l'unico di epoca napoleonica presente in Italia, e un piccolo ma curatissimo museo, intitolato al suo fondatore Antonelli, nel centro del paese. Ad Arcole restano anche splendide ville e corti veneziane disseminate in tutto il territorio e un interessante sito archeologico di epoca romana.

Per informazioni. www.comunediarcole.it/