Una bella sagra con i sapori della tradizione

18:05 - Il pane e l’olio sono due protagonisti dei sapori della tradizione contadina. La Tuscia Viterbese produce un olio di altissima qualità, protagonista, in questo fine settimana, di una bella sagra a Vetralla. La manifestazione, intitolata "Pane, olio, e…sapori e tradizioni vetrallesi”, giunta alla sua dodicesima edizione, propone nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre visite ai frantoi, degustazioni, mercatini natalizi, mostre e spettacoli musicali dal vivo. Questo ricco programma trasforma il grazioso centro in provincia di Viterbo, sul versante occidentale dei monti Cimini nella Tuscia, in vetrina dei migliori prodotti di questo splendido angolo di Lazio.

Nei giorni della manifestazione è possibile visitare la mostra di foto antiche sulla lavorazione delle olive, che testimonia quanto sia profondo e radicato il legame fra questa terra e il suo prodotto di punta, mentre i frantoi restano aperti per visite e degustazioni. Ci sono anche il "Villaggio di Babbo Natale", il mercatino dell’artigianato e dell’oggettistica, visitabile fino al 26 dicembre: nelle caratteristiche casette, numerose iniziative dei commercianti locali con promozione di prodotti tipici e degustazioni. All’ora di pranzo poi, è quasi impossibile resistere all’invito enogastronomico dei ristoranti di Vetralla, che propongono menù tradizionali a prezzo fisso.



Sabato 14 dicembre "Vetralla Vintage” ospita centinaia di espositori di antiquariato, collezionismo, artigianato e prodotti tipici. In un'atmosfera simpaticamente vintage, ecco anche l’esposizione di Lambrette e veicoli d’epoca, e la mostra a tema “Vespa che passione”. Ricco anche il programma culturale: sono in programma visite guidate per scoprire le bellezze storiche della città e, per i bambini, tanti giochi in piazza. All'imbrunire Babbo Natale aspetta le letterine dei piccoli e distribuisce dolcetti.

Il gran finale si svolge domenica 15: nel pomeriggio sono in programma la degustazione della maxifocaccia con olive ed olio novello extravergine di oliva vetrallese, e l’estrazione della “Rif-Tombola”. Per informazioni: www.prolocovetralla.it.