Umbria: l'olio è Oro di Spello

20:00 - Spello, la cittadina umbra celebre per sue Infiorate, si trasforma per un fine settimane in capitale dell'olio d'oliva, in occasione della cinquantesima edizione de "L'Oro di Spello", uno degli eventi più longevi della gastronomia italiana. In calendario, dal 22 al 24 novembre, decine di appuntamenti, itinerari e degustazioni per conoscere più da vicino questo eccellente prodotto locale.

Il programma degli eventi si snoda tra visite guidate allo splendido centro storico cittadino, itinerari tra i frantoi aperti, spettacoli musicali e, ovviamente, tanta gastronomia: dai “menu all’Oro di Spello” proposti da 19 diversi ristoranti, alle Taverne dei Terzieri “Porta Chiusa”, “Mezota” e “Pusterula”, ai banchi d’assaggio “MangiaSpello” dell’olio nuovo. E ancora “Show-Cooking: assaggi e segreti” con due appuntamenti: sabato 23 vedono due chef di Lombardia e Veneto proporre preparazioni in abbinamento all’olio di Spello (Taverna Mezota di piazza della Repubblica: chef Giorgio Arrighini alle ore 13 con piatti della tradizione bresciana; chef Samuele Bettini alle ore 20 con un menu dedicato al baccalà).

Al termine dello Show-Cooking serale, il professor Claudio Balzaretti, storico e biblista piemontese, tiene una lezione sul tema “L’olio nella storia, tra cucina e liturgia”.

Chiusura spettacolare nelle splendide sale del Palazzo Comunale: “Degus Tango”, con una serata danzante al ritmo del tango argentino.



Molti anche gli appuntamenti culturali: segnaliamo la Mostra dedicata ai cento anni del Maestro Emilio Greco, le “Poesie sull’olivo e non solo”, il concerto ’Omaggio a Verdi” per la festa di Santa Cecilia e le estemporanee di pittura e smart mob per la dieta mediterranea.



Da ricordare anche l’appuntamento con “Olio da S…blogger”, in due parti alle 9 e alle 12 di sabato 23 novembre, presso il Palazzo comunale, sala Petrucci. Tra le novità di quest’anno, la “Disfida della Bruschetta”, concorso nazionale di olio-gastronomia promossa domenica dalle 11 alle 13 presso la tensostruttura e palco di piazza della Repubblica: chef, esperti e giornalisti di settore giudicheranno la miglior bruschetta della prima edizione “pilota” tra i “Cavalieri” di Andria, Formello, Pontassieve e Spello.



Per informazioni, sito Internet www.prospello.it.



