Trentino: i primi mercatini di Natale

12:34 - Casette in legno, profumo di dolci e un artigianato unico al mondo. In Trentino è già tempo di mercatini di Natale. Un'occasione unica per concedersi una dolce giornata in montagna, tra un regalo e un bicchiere di vin brulè.

Il primo mercatino di Natale ad aprire sarà quello di Arco, dove dal 15 novembre fino al giorno dell'Epifania potrete trovare ogni tipo di oggetti per la casa così come giocattoli in legno per bambini, giochi educativi e di società. E per completare l’atmosfera natalizia non può certamente mancare un bicchiere di caldo vin brulè, da sorseggiare tra un acquisto e l’altro.



La settimana successiva, per l’esattezza il 22 novembre, toccherà invece a Rovereto aprire le proprie porte al suo mercatino, il cosiddetto «Natale dei Popoli». Fino al 6 gennaio, infatti, accanto alle casette la “Città della Pace” accoglierà appuntamenti pensati per riscoprire i valori più autentici di questo periodo dell'anno. E per l’occasione sarà, quindi, allestita una colorata Tenda della Terra Santa dove gli artigiani di Betlemme ed i ragazzi del gruppo Dabka porteranno in Vallagarina le atmosfere mediorientali con presepi, manufatti in legno d'olivo, madreperla, ceramica, tessuti e canti popolari. Presenti anche i Villancicos, musicisti che faranno rivivere le classiche sonate natalizie della penisola iberica.



Da sabato 23 novembre, invece, le rinascimentali mura di Piazza Fiera, nel cuore di Trento, si presteranno anche quest’anno ad accogliere bellissimi oggetti d'artigianato, dolci ed eccellenze locali, decorazioni natalizie e, novità di quest'anno, alle opere che alcuni artigiani realizzeranno sul posto. Non avete modo di raggiungere Trento prima della vigilia di Natale? Non vi preoccupate perché quest’anno il mercatino più famoso di tutto l’arco alpino rimarrà aperto fino al 30 dicembre.



E per i più golosi non mancherà nemmeno una speciale sezione dedicata ai sapori del territorio. Preparate il vostro palato a gustare caldi strudel, bocconcini di treccia mochena e polenta brustolada, il tutto accompagnato dal tradizionale vin brulè e dalla parampampoli, una bevanda tipica della Valsugana che viene servita flambé. Inventata da Giordano Purin, negli anni '50, è a base di caffè, vino, grappa e zucchero. Infine a Levico Terme, le tradizionali casette del mercatino di Natale rimarranno aperte dal 23 novembre al 22 dicembre e poi dal 26 dicembre al 6 gennaio. L’estrema bellezza di questo mercatino è data dalla maestosità del Parco secolare degli Asburgo.