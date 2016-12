Toscana: è ora di cavar le castagne dal fuoco

15:55 - Ricca e golosa, la castagna è finalmente matura, pronta per deliziarci in questo fine settimana del 27 ottobre, momento giusto per “cavar – letteralmente - le castagne dal fuoco”: tappa nel Mugello per la Sagra delle Castagne di Marradi (FI) che compie 50 anni, mezzo secolo di festeggiamenti per i prelibati Marroni di Marradi.

Il Marrone di Marradi è l'eccellenza del Marrone del Mugello IGP. La sua croccantezza, la dolcezza e le sue dimensioni lo dimostrano. I castagneti da frutto della zona sono secolari; secondo le fonti i cosiddetti “alberi del pane” fruttificano fin dal Medioevo (ma probabilmente già in epoca romana nel Mugello si commercializzavano marroni), e furono così appellati perché in passato costituivano un'insostituibile fonte di alimentazione e reddito per gli abitanti del posto.



Allora il nostro viaggiatore farà una tappa toscana la prossima domenica 27 ottobre, percorrendo con tutta calma la Strada del Marrone del Mugello di Marradi fra soleggiati crinali e vallate boscose (www.stradadelmarrone.it/) finchè non arriverà a destinazione, a Marradi, dove potrà gustar le innumerevoli bontà della Sagra, a base di marroni e castagne: i tortelli ripieni di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio (dolce preparato con farina di castagne, pinoli e uvetta), le marmellate di marroni, i marrons glacés, i ballotti (castagne lessate con semi di finocchio), le “bruciate” (caldarroste), solo per citarne alcuni, saranno il modo per proporre le ricette tipiche non solo nel piatto, ma anche nei racconti e nelle filastrocche popolari legate al territorio mugellano. Ma si potrà anche partecipare attivamente all’antico mestiere: la “Raccolta marron buono a metà prezzo” consente di andare nel bosco a raccogliere personalmente i marroni, che poi verranno pagati metà prezzo. Le aziende che ci accompagnano nell’esperienza di raccolta nei magici castagneti mugellani sono l’Azienda Agricola biologica Sulpiano Puntese, l’Azienda Agricola Ravale, il Maneggio casetta, la Vacanza Aurea. E poi tutti a tavola nei punti di ristoro con menù dedicati interamente alla castagna, a partire dai tortelli di castagna per arrivare ai marrons glacés.

Le storie di un mestiere così faticoso quanto rispettoso della natura vengono narrate al Teatro degli Animosi di Marradi, attraverso immagini, materiali e attrezzi in mostra per i cinquant’anni di storia della Sagra, che dal 1963 ha portato agli agricoltori soddisfazioni e riconoscimenti meritati.

Il nostro viaggiatore potrebbe raggiungere Marradi anche a bordo del treno della mitica Ferrovia Faentina (tratta appenninica che collega Firenze e Ravenna), cogliendo l’occasione per fare un viaggio più suggestivo del solito, se si pensa che il 2013 ne segna il centoventesimo anniversario: dopo essere arrivati alla stazione della vecchia ferrovia si potranno ripercorrere i tanti anni di storia attraverso fotografie e documenti d’epoca orgogliosamente esposti al Teatro degli Animosi.



Per le stradine e le piazze del paese ci sarà una sfilata di bancarelle che esporranno i prodotti del bosco e del sottobosco, leccornie e manufatti artigianali da poter assaggiare o anche acquistare. Tutto a suon di musica della banda del luogo. Per i viaggiatori più affamati ci sarà anche un self service dal nome evocativo, “Il riccio”, che avrà i fornelli accesi tutto il giorno per degustazioni di piatti della cucina tradizionale marradese come ad esempio la polenta ai funghi porcini, carne cotta al girarrosto accompagnata da vini della regione e dolci di castagne. I più piccoli verranno ipnotizzati dalle tante attrazioni a loro dedicate, fra cui lo spettacolo di illusionismo e la mostra di aeromodellismo “Il Mito del Volo”. Se però i bambini volessero provare l’ebbrezza di una passeggiata in calesse con Tinto e l’asinello Giuglio, allora ci vorrebbe una deviazione verso Palazzuolo sul Senio, non distante da Marradi; qui oltre alla Sagra del Marrone IGP, alla fiera paesana e ai mercatini, si proporranno funghi, tartufi e frutti dimenticati dell’Appennino Tosco-Romagnolo (www.prolocopalazzuolo.blogspot.com).



In programma a Marradi anche escursioni intitolate “Di castagni, abbazie, partigiani…e altre storie”, passeggiate pensate per immergersi nel verde e lasciarsi trascinare nella storia del territorio (dettagli su www.pro-marradi.it). Da non perdere poi una visita al Centro Studi e Documentazione sul Castagno. Per gli appassionati ci sarà anche l’annullo filatelico dell’occasione (informazioni allo 055 8045170).



Per scoprire tanti modi deliziosi di gustare le castagne, guarda il video tratto dall'archivio di Melaverede.