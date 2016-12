Torino al sapore di Cioccolatò

08:00 - Torino riafferma il suo ruolo di capitale del cioccolato con l'edizione 2013 di Cioccolatò, in programma da venerdì 22 novembre a domenica 1° dicembre. La città patria del gianduia propone le migliori tipicità piemontesi e italiane, ma anche i grandi prodotti internazionali in un clima di dolcezza che anticipa le festività natalizie.

Le suggestive strade e le piazze del centro cittadino si vestono a vesta per accogliere il Cibo degli Dei, ma anche per offrire tanti spunti di approfondimento sulle tecniche, sulla storia e sulla tradizione di questa golosità che ci spinge a tornare bambini. Scopo della manifestazione è infatti assecondare la voglia di dolcezza che accomuna noi a tutti, ma nello stesso tempo vuole diffondere l’amore e la conoscenza di un cibo che è anche cultura, sapienza ed esperienza. Il cuore della kermesse è la storica Piazza San Carlo, da sempre salotto dei torinesi. Qui si svolgono iniziative ludico-didattiche per adulti e bambini, incontri con esperti del settore, degustazioni guidate gratuite, attività culturali, animazioni e tanto altro ancora.

Il claim dell'edizione 2013 è " Chi lo fa… vi aspetta!:", per sottolineare la grande opportunità di incontro tra gli artigiani dolciari, la sapiente tradizione piemontese e le tante realtà internazionali che si danno appuntamento a Cioccolatò. Tutto questo è rappresentato già dall'immagine ufficiale: un elegante maître chocolatier con indosso un originale CiokoTime, che attende tutti i visitatori di Cioccolatò per diffondere saperi e arte della lavorazione del cioccolato.



Tra le iniziative in programma, segnaliamo il grande Polo Cioccolato in Piazza San Carlo, con golose degustazioni guidate, originali corsi di cucina e di pasticceria a base di cacao e cioccolato, laboratori live dedicati alla lavorazione del cioccolato e attività didattiche rivolte ai più piccoli che coinvolgono, dal lunedì al venerdì, i bambini delle scuole della provincia di Torino, mentre alle famiglie sono riservati i weekend. Nell'area internazionale, poi, spicca la presenza della Costa d'Avorio, special guest della kermesse, che propone approfondimenti culturali alla scoperta del folklore e delle tradizioni locali. Cioccolatò è organizzato con il patrocinio della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, di Unioncamere Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, oltre che delle principali associazioni di categoria, quali Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Casartigiani.



Per informazioni, consultare il sito Internet:www.cioccola-to.it.



Per conoscere il meteo su Torino in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it.

Oltre che buono da mangiare, il cioccolato ci rende anche più belli... come racconta questo video.