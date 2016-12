Tanti giochi insieme a re Artù

10:09 - Domenica 17 novembre la giornata intitolata “Merlino, Signore dell’Immortalità” trasforma i bambini in piccoli Re Artù al Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza. Una bella occasione per trascorrere una giornata con la famiglia, tra le atmosfere celtiche della Val Vezzeno e dei boschi che circondano la rocca.

Il giardino del castello, sulle colline del Piacentino, ospita infatti il "Parco delle fiabe", uno splendido scenario tra prati e boschi in cui vivere splendide avventure, sotto la guida di animatori esperti e insieme a tanti nuovi amici. L'avventura "Merlino, Signore dell'immortalità, fa rivivere l'affascinante storia del celebre mago il quale, come racconta la leggenda, la sua nascita, come raccontano le narrazioni di ogni epoca, portò l’equilibrio nel magico mondo dei popoli del nord, delineando confini nitidi tra il bene e il male. Con la grande battaglia dei due draghi sulla torre, vengono definite le sorti del regno. Percorrendo il sentiero lungo le forre del torrente, nel bosco, tra la bruma invernale, appare all’improvviso il maestoso edificio, circondato da misteriosi personaggi. Il Regno è messo a dura prova dalle forze del male, e solo un uomo può difenderlo. Merlino riconoscerà fra i bimbi presenti chi è destinato a condurlo verso la pace, colui che sarà riconosciuto con il nome di Artù. Una vera e propria caccia ai sogni e alle glorie dell’avventura.



Il Parco delle Fiabe, il primo parco emotivo d’Italia, offre la possibilità di vivere una magica esperienza fuori dal tempo, tra rocce millenarie e alberi secolari e sulle tracce dei meravigliosi personaggi che abitavano il bosco, come i druidi, gli elfi, i folletti, le fate. Ma oltre a loro c’era l’Uomo Albero e forse l’Uomo Animale, e ogni tanto passavano streghe e maghi, alla ricerca di erbe per le loro pozioni. Accompagnati da una guida lungo il percorso, i visitatori entrano in contatto con questo immaginario fiabesco, le cui radici affondano in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi.I bambini, vestiti da cavalieri e accompagnati dal Cavaliere Bianco, rivivono entusiasmanti avventure, ma anche gli adulti tornano bambini per un giorno.



Le attività sono adatte ai bambini dalla scuola materna in su.

Il biglietto d’ingresso costa 18,00 euro per gli adulti e 14,00 euro per i bambini, e comprende la battaglia per la ricerca del Sacro Graal, il percorso di Merlino e la visita al Castello.

Per informazioni: www.castellodigropparello.it.