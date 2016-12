Roma, la carica dei super-gatti

13:28 - Il suo slogan è "Mi-ci porti?” Siamo a SuperCat Show 2013, la mostra felina internazionale giunta alla XIV edizione, in programma a Roma sabato 9 (dalle ore 10.30 alle 20.00) e domenica 10 novembre 2013 (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) presso la Nuova Fiera di Roma (ingresso Est, padiglione 4,www.supercatshow.com). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi.

Lo Show è l’evento sul mondo felino più importante in Italia e uno dei più conosciuti al mondo: la passata edizione ha fatto registrare oltre 30mila presenze. Patrocinata dalla Regione Lazio, con Hill’s in qualità di main sponsor della manifestazione. oltre che in collaborazione con l’Arca onlus per i gatti sfortunati, la kermesse porta anche quest’anno la firma dell’Associazione Nazionale Felina Italiana (Anfi),



A disposizione dei visitatori, a quattro zampe o a due gambe, ci sono gare di bellezza, tra gatti di razza e mici di casa, incontri con veterinari, etologi ed esperti del settore, mostre d’arte, giochi, seminari e tante adozioni del cuore. I gatti più eleganti e blasonati si pavoneggiano nelle sfilate di bellezza e vanità: sono in lizza Persiani, Bengal (la razza che somiglia a piccoli ghepardi), Turco Van, Esotici, Siberiani, Certosini, Kurilial Bobtail, Abissini, Maine Coon, Blu di Russia, Siamesi, Norvegesi delle Foreste. Ma ci sono anche Sphynx, Cornish Rex, British, Orientali, Sacri di Birmania, Ragdoll, Devon Rex e Seychellois. Gli animali in gara ricevono comunque tutte le attenzioni possibili, per rendere meno faticosa e stressante la situazione: l’area dove sono riposti è lontana dagli altoparlanti, per garantire la massima tranquillità possibile: anche le chiamate sul ring avvengono tramite schermo luminoso. A giudicarli sono presenti dieci tra i più importanti giudici internazionali. In particolare segnaliamo, sabato 9 novembre, lo “speciale Persiani”, con 120 esemplari di questa razza in lizza per il premio Trainer, il “Trofeo Hill’s SuperCat dell’anno”, ma soprattutto “Mister Gatto di Casa”, aperto a tutti i felini con o senza pedigree. Ci sonopoi i premi “Gatto Nero” contro le superstizioni e i falsi miti, “Very Important Cat”, “Best in Show”, “Best Veteran", per i gatti anziani, e “Ugola d’Oro”, per la migliore vocalizzazione felina.



I felini "con pedigree" presenti in Fiera, provenienti dai migliori allevamenti mondiali, sono circa 900, ma accanto a loro ci sono anche tantissimi mici di pura "razza di strada", trovatelli in cerca di famiglia. Per loro c'è anche l'area "Qua la zampa", a cura dell’ “Associazione Romana Cura Animali e Ambiente” (Arca onlus), di Matilde Talli (www.igattidellapiramide.it), per sensibilizzare l’opinione pubblica contro gli abbandoni e trovare casa a decine di gatti romani sfortunati, cuccioli e adulti,



C'è poi il mercatino gattofilo, la miao-mostra d’arte “Musical cats show” di Marina Novelli e l’iniziativa “Aiuta un a-micio”, promosso da SuperCat e Arca per raccogliere cibo a favore delle colonie feline del Comune di Roma.

Ad allietare i bambini c'è una festa “coi baffi” con tanti spettacoli. E poi ancora: “Gatti in posa”, un’area studio e set fotografico per foto ricordo giochi e trucca.bimbi. ,



SUPERCAT SHOW, MI-CI PORTI?

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2013

Nuova Fiera di Roma (Ingresso Est, Padiglione 4)

Biglietti: sabato 8 euro (ridotti 6 euro); domenica 9 euro (ridotti 6).

Orario: sabato ore 10.30-20.00; domenica ore 10.00-19.00 Info: www.supercatshow.com