Puglia: GustoSia, una festa di sapori

12:20 - Dopo il successo della prima edizione si rinnova in questi giorni un appuntamento davvero goloso: Fasano, in provincia di Brindisi, ospita venerdì 1 e sabato 2 novembre la seconda edizione di “GustoSìa”, la mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari di Puglia. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con il Presìdio Slow Food Piana degli Ulivi ed il “Gal Altosalento” con il patrocinio della Regione Puglia attraverso gli assessorati alle Risorse Agroalimentari e al Mediterraneo e Turismo.

La Puglia è una terra di sapori generosi, di olio e vino di altissima qualità, ma anche di pane, di salumi e dolci prelibati. GustoSia offre una occasione ghiotta in tutti i sensi per scoprirli: per due serate, infatti, le vie del centro storico della cittadina celebre per la festa della Scamiciata, ospitano i migliori prodotti della enogastronomia pugliese, con un posto di riguardo per eccellenze tipicamente fasanesi, per le quali si sta lavorando all’attribuzione del marchio De.C.O.: tra queste il pomodoro regina di Torre Canne, presidio Slow Food, la cima di rapa di Fasano e il cocomero barattiere. Il percorso enogastronomico si sviluppa intono alla centrale Piazza Ciaia, attraversando le stradine dell’umbraculum (il centro antico del paese) e l’antico chiostro delle Teresiane. Due giorni di degustazioni, mercatini di qualità, animazione musicale e mostre artistiche con la collaborazione delle associazioni culturali locali.



La manifestazione viene inaugurata alle ore 18. 30 di venerdì 1 novembre con il convegno dal titolo “Produttività tipica e territorio pugliese”, a cui partecipano tecnici locali, l’assessore regionale alle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni, il sindaco di Fasano Lello Di Bari e gli assessori comunali alle attività produttive, Renzo De Leonardis, e alla promozione del territorio, Laura De Mola.



Una vetrina particolare è dedicata ad un'altra eccellenza fasanese: l’olio di oliva, prodotto nella grande distesa di ulivi millenari nella quale la città di Fasano è immersa. Nella serata di sabato 2 novembre è in programma la cerimonia di ingresso di Fasano nel circuito “Città dell’Olio”, con la consegna ufficiale della bandiera alle autorità locali da parte di Enrico Lupi, presidente nazionale del sodalizio.