Ponte del 1°novembre: city-break europeo low cost

22:24 - Il ponte del 1° novembre è ormai vicino. Se anche voi siete tra quelli che desiderano visitare una capitale europea, ma senza dar fondo al portafoglio, Tgcom24 vi da #unmotivoinpiù per partire: ecco a voi le migliori destinazioni d'Europa per un city-break low cost.

- Secondole capitali più economiche d’Europa, i cui i prezzi di soggiorno hanno fatto registrare un calo nella prima metà del 2013 sono. Allora andiamo a scoprire le particolarità di tutte e quattro le mete in questione, in modo da raggiungerle in modo adeguato a partire da Londra.La capitale inglese è una delle mete perfette per una breve vacanza all’insegna dell’arte, ma anche del divertimento. Durante un breve city-break londinese si possono visitare alcuni tra i musei più rinomati al mondo, come il, la, ilo il. Il prezzo medio di una camera d’hotel a Londra?, invece, è una città affascinante e divertente, ideale per “ricaricare le pile” durante un breve soggiorno. Gli amanti dell’arte troveranno ad attenderli nella capitale olandese musei ricchi di capolavori; tra questi spicca ilche, con 200 dipinti e 550 disegni e acquarelli, è la collezione più grande al mondo dedicata al pittore. Per il divertimento notturno,è un ottimo punto di partenza, grazie ai tanti locali, pub con musica dal vivo e ristoranti. Una stanza d’albergo ad Amsterdam, nei primi sei mesi del 2013, è costata in mediaLa terza città low cost della lista stilata Hotel.com è, meta poco battuta dai turisti in occasione dei classici city-break ma, grazie al suo fascino nordico, la bella città può offrire l’occasione per una vacanza all’insegna della storia e del relax. Una delle attrazioni più conosciute è il, che sorge su una roccia di origine vulcanica e ospita al suo interno, tra le altre cose, ile i gioielli reali. Per una serata tipicamente scozzese, il pub Abbotsford, da sempre ritrovo di scrittori, attori e giornalisti, è la scelta perfetta. Per soggiornare una notte nella capitale scozzese, i viaggiatori nella prima metà del 2013 hanno speso in mediaUltima meta per un perfetto tour d’Europa “economico” è senz’altroche, nei primi sei mesi dell’anno, ha offerto soggiorni di una notte in hotel al prezzo medio diLa capitale spagnola è una delle mete più classiche per chi vuole concedersi un weekend pieno di cultura e divertimento. La città è ricca non soltanto di musei e gallerie come ilo il, ma offre anche la possibilità di godersi un pomeriggio all’aria aperta all’interno del bellissimo. La movida madrileña non lascia poi indifferenti i viaggiatori, grazie ai tanti spettacoli offerti ogni notte non soltanto nei locali, ma anche nelle piazze del centro della città. Per maggiori informazioni: www.hotels.com Alle mete classiche europee preferite l’? Bene, rientrate nella statistica disecondo la quale la tendenza di quest’anno è rappresentata dall’aumento del 40% delle prenotazioni verso le città di, città perfette per trascorrere qualche giorno di vacanza ad un prezzo veramente contenuto. Ricche di cultura, di attrazioni naturali e di una divertente vita notturna, queste capitali sembrano essere la nuova frontiera del viaggio low cost. Per maggiori informazioni: www.edreams.it