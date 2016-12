Parchi d'Italia: a Natale sono ancora più belli

12:04 - Quest’anno desiderate trascorrere un Natale a contatto con la natura, magari visitando alcuni tra i parchi più belli d’Italia ma credete che d’inverno i giardini del nostro Paese vanno a “riposo”? Sbagliato! per tutti gli appassionati di botanica c’è una buona notizia. In questo periodo i nostri parchi sono più vivi e attivi che mai, non solo con i Mercatini di Natale o i laboratori di composizioni natalizie, ma anche con delle visite guidate speciali per scoprire i segreti dei giardini d'Inverno o le simbologie botaniche legate al Natale. Bene, non vi resta che prendere carta e penna, segnarvi quelli che più vi piacciono e partire per un viaggio in stile green.

– Per tutti gli appassionati di arte presepiale a(Lainate, Milano), dal 7 dicembre al 12 gennaio, si terrà lacon una sessantina di opere provenienti da tutta Italia. Un appuntamento imperdibile per la bellezza e le novità delle creazioni esposte, l'accoglienza simpatica e calorosa degli Amici del Presepe, le tante pregevoli iniziative musicali ed artistiche a completare una fitta agenda natalizia.Sempre in provincia di Como, ma questa volta a Vertemate con Minoprio, domenica 15 dicembre, si terranno, presso laper adulti e bambini, per rendere più caldo e accogliente l'ambiente casalingo, l'albero e la tavola di Natale. Verranno utilizzati materiali vegetali e decorativi. A, invece, fino al 6 gennaio, vi aspetta uno dei Mercatini di Natale più magico d'Italia, quello nelcon un sapore di una favola antica che prende vita nelIl, fino al 19 gennaio, si animerà di spirito natalizio con l'l'installazione liberamente tratta dal dipinto di Konrad Witz, una rivisitazione omaggio al periodo e al luogo di riferimento "ideale" del Borgo, il Quattrocento nei territori del ducato di Savoia, composta da sagome che superano i due metri di altezza, costruite in legno e cartapesta e colorate minuziosamente a pennello con smalti acrilici.In(Imperia), dal 21 dicembre al 4 gennaio, iorganizzano una serie di visite guidate alla scoperta deio, quando i colori vivi degli agrumi e le rigogliose fioriture delle Aloe si stagliano nell'azzurro del cielo e del mare, visite alle sale del cinquecentesco Palazzo Orego recentemente restaurate e dolci degustazioni in un ambiente di rara bellezza. Nei giorni dal 27 dicembre al 4 gennaioorganizza il, attività espressive e creative per bambini nella generosa bellezza della Villa e del suo Parco Museo. I bambini verranno accompagnati a scoprire e sperimentare la propria dimensione artistica attraverso varie tecniche per dare forma alla propria fantasia. I piccoli artisti avranno a disposizione uno dei granai che diventerà Atelier e spazio condiviso.Sempre in Liguria ma nelil 28 dicembre si terrà la seconda visita ai significati esoterico-massonici del Parco direalizzato come una grande rappresentazione teatrale suddivisa in atti e scene che accompagnano il visitatore attraverso un "viaggio esoterico evolutivo" e lo portano a perdersi nella natura per ritrovare la sua purezza ancestrale. Ancora oggi, dopo 170 anni, è possibile fare il viaggio e rivivere le "emozioni romantiche" previste dai suoi ideatori.Per chi invece preferisce unadal temail parco da raggiungere è quello di(Santa Margherita Ligure). Nelle splendide sale della villa, illuminate dalla tenue luce delle candele, ci si potrà infatti immergere, sabato 28 dicembre, nella vita delle famiglie nobili che hanno abitato la dimora, raccontando gli aneddoti, le leggende e le curiosità alla scoperta delle tradizioni natalizie dell'epoca. Nella suggestione della serata si parlerà anche di misteriose presenze.Infine per chi ama la magia deipuò sempre pensare di raggiungere i(Napoli), aperti per la prima volta in assoluto questo inverno, oppure il Giardino della Minerva (Salerno). Il primo giardino vi offrirà una vegetazione verdissima e rigogliosa, grazie al clima mediterraneo dell'Isola, piena di fiori esotici e di allegri frutti colorati. I fortunati visitatori potranno esplorare gli aspetti più insoliti del giardino, con piante fino ad oggi rimaste ignote al pubblico che giunge alla Mortella durante le stagioni più calde.Mentre se optate per visitare ilfino al 5 gennaio, potrete visitare l'esposizione. Il vischio simbolo di fertilità, l'abete come albero cosmico, la stella di Natale, sono tutti vegetali che si caricano di una significazione perché producono fiori, frutti o principi medicamentosi in un tempo sacro, ovvero nel solstizio d'inverno.Per maggiori informazioni: www.ilparcopiubello.it e alla pagina Facebook "Il Parco Più Bello".