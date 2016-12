Palombara Sabina celebra "il Giorno di Bacco"

16:28 - Una domenica tutta dedicata ai sapori locali, con particolare attenzione al vino, intitolata, non a caso, “Il giorno di Bacco”: l'appuntamento è domenica 17 novembre presso il Castello Savelli di Palombara Sabina, in provincia di Roma.

La kermesse, giunta all’undicesima edizione e organizzata dall’associazione culturale "Idee e Valori" propone un percorso di bicchiere in bicchiere e di portata in portata, con una particolare attenzione ai prodotti del Lazio, nello splendido scenario della fortezza del XIII Secolo, tra ampi saloni, affreschi e antiche statue greche. Per i visitatori è pronta un'esperienza sensoriale a 360 gradi, con la musica dal vivo a fare da sottofondo agli “abbinamenti dei sensi”, alla scoperta delle principali proprietà dei vini laziali abbinati ai prodotti tipici del territorio, in collaborazione con Slow Food Sabina.



Un percorso di gusto, quindi, ma anche di conoscenza, perché produttori ed esperti sommelier spiegano le tecniche, i meccanismi e il lavoro che si celano dietro una bottiglia di vino, dalla vendemmia al bicchiere. C'è poi un'area espositiva dedicata al vino novello, il “re” dell’autunno che richiede una particolare metodologia e tecnica produttiva. Tra un bicchiere e l’altro, è d’obbligo una sosta alla Locanda di Bacco alla scoperta dei sapori locali, dall’olio extravergine di oliva ai taglieri di salumi e formaggi, dalle penne “ubriache” alla porchetta, tutto rigorosamente del posto e genuino.



La manifestazione strizza l'occhio anche alla cultura. Tra i diversi eventi collaterali, spiccano il concorso fotografico “Scatti d’annata” che quest'anno ha come tema “I mestieri del Vino. Dalla produzione alla diffusione al consumo: le idee e i lavori nascosti in ogni bottiglia di vino”. In collaborazione con l'associazione culturale "Amici del Castello" sono poi organizzate visite guidate al Castello Savelli, nei cui saloni si possono ammirare gli affreschi della scuola di Raffaello; dall’antica rocca si snoda anche “il soccorso”, una lunga galleria con 37 feritoie usata un tempo dai balestrieri per passare dal torrione alla rocca senza essere visti.

Ingresso libero dalle ore 10.30.

Per informazioni: www.facebook.com/pages/Il-Giorno-di-Bacco/126128501834