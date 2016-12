Nelle Marche, le candele di Candelara

17:18 - Nei fine settimana di Avvento si ripete l'appuntamento con Candele a Candelara, il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle fiammelle di cera: nelle Marche, in provincia di Pesaro la manifestazione festeggia il decimo compleanno e prolunga il suo programma per tre fine settimana dal 30 novembre al 15 dicembre (nei giorni di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre; sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica15), per consentire alle migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia di ammirare al meglio la suggestiva e colorata festa.

Il mercatino natalizio si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline intorno a Pesaro: come tradizione per la festa, ogni sera la luce artificiale viene spenta a intervalli prefissati, per lasciare "voce" alle migliaia di fiammelle accese in una atmosfera unica e suggestiva. Gli spegnimenti sono programmati alle 17.30, 18.30 e 19.30 e durano 15 minuti ciascuno. In questi intervalli l'illuminazione è completamente affidata alla luce calda e dolce delle fiammelle, mentre l'orario della festa. L’orario della festa è invece dalle ore 10 alle 22.



Tra le novità da quest’anno segnaliamo i giochi pirici che si svolgono durante lo spegnimento programmato. Contemporaneamente, se le condizioni meteo lo permettono (e per scoprirlo in tempo reale si può consultare Meteo.it), è in programma anche la liberazione di palloncini luminosi e di suggestive minimongolfiere,

Tra le attrattive della festa segnaliamo la Via dei Presepi, dove si possono ammirare Natività realizzate da artigiani di tutta Italia utilizzando i più diversi materiali (cera, legno, pietra, terracotta, ceramica, argento, sughero). E' possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele, rigorosamente di cera d’api, come avveniva nel Medioevo.

Nel mercatino di Candele a Candelara trovano posto anche le sculture in ferro battuto, silhouettes ornate da centinaia di candeline che disegnano i protagonisti del Presepe nella via del Borgo. Anche quest’anno funziona a ritmo potenziato la gettonatissima Officina di Babbo Natale dove centinaia di bambini possono lavorare con diversi materiali (creta, cera, carta, legno ), e realizzare addobbi e figure legate al Natale.

Per conoscere il programma completo della manifestazione, sito Internet www.candelara.com