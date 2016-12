Nella Marche si riscopre la cicerchia

17:54 - La cicerchia è un legume che si pianta a fine aprile e si raccoglie in estate: un tempo era l'assicurazione per un inverno senza soffrire la fame. Questo legume povero che per secoli ha fatto parte della cultura alimentare delle terre marchigiane è oggi protagonista di una bella sagra, in programma a Serra de’ Conti, splendido borgo medievale in provincia di Ancona, da venerdì 22 a domenica 24 novembre. La "Festa della cicerchia" è l'occasione per ritrovare e mantenere vivi i sapori di un tempo, conoscere materie prime di qualità e promuovere le produzioni rispettose dell’ambiente. Non ultimo è l'opportunità di visitare un borgo antico e molto suggestivo.

Serra de’ Conti ha infatti uno splendido centro storico di impianto duecentesco, racchiuso entro una cinta muraria spezzata da dieci torrioni, uno dei gioielli architettonici meglio conservati di tutte le Marche. Tra i vicoli e le piazzette si può far tappa tra cantine, grotte, locande e osterie, per scoprire piatti a base di cicerchia e tanti prodotti di eccellenza locale, come vincisgrassi, passatelli, pancotto, cresce di polenta, trippa alla canapina, scottiglia di cinghiale, coratellina d’agnello, fave in potacchio, guanciale saltato con aceto e salvia, ciambellone e vino di visciola, caldarroste e lupini. Tutte queste prelibatezze vanno doverosamente annaffiate con il verdicchio tipico della zona oppure con il vino novello caratteristico della stagione autunnale.



La festa è allietata da gruppi folkloristici, artisti di strada, cantastorie e stornellatori che sfilano per le vie del centro o si esibiscono agli angoli delle piazze. Ci sono anche mostre di pittura, di lavori in ferro battuto e di artigianato artistico tradizionale con lavori in legno e in vimini, pizzi e merletti, terrecotte e lavorazioni in vetro. L'ingresso a tutte le iniziative è libero.



