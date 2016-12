Natale alla Reggia di Caserta

08:00 - La Reggia di Caserta organizza, in occasione delle festività natalizie, una serie di eventi dedicati a bambini e ragazzi. Il Servizio educativo della Soprintendenza ha programmato, per domenica 22 dicembre alle ore 10 negli Appartamenti Storici della Reggia, un incontro musicale di cui sono protagonisti giovanissimi artisti casertani. Per i bambini, inoltre, sempre domenica 22 dicembre alle ore 11 è in programma una caccia la tesoro in una location molto speciale.

Violinisti, flautisti e chitarristi in erba riservano piccole ‘Sorprese musicali’ ai visitatori degli Appartamenti storici. L’evento si conclude in Cappella Palatina, con l’esibizione dell’Orchestra “Suzuki Casagiove” al completo, diretta da Rosario Trivellone.



La Reggia si trasforma poi in una location da caccia al tesoro: l'appuntamento è alle ore 11 sempre di domanica 22, ma si replica il 26, il 29 dicembre 2013 e il 5 gennaio 2014 alle ore 11 e alle 16. I bambini, divisi in piccoli gruppi, vengono forniti di una mappa della Reggia, con il compito d cercare, individuare e incollare sulla cartina i dettagli richiesti dalla missione di caccia. Il gioco è riseervato ai bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori. Ci sono premi speciali per i vincitori e uno di partecipazione per tutti gli altri.



La caccia al tesoro è anche l'occasione per scoprire le stanze e gli appartamenti ufficiali, dei quali una guida rivela tutti i segreti. Al termine dell’itinerario le famiglie possono soffermarsi nelle retrostanze, nelle qualai sono esposti i modelli delle macchine da giochi con cui si intrattenevano i piccoli della corte borbonica: altalene, ruote panoramiche (fra cui la cosiddetta “flotta aerea”) e il curioso “uccello egiziano”, antenato del moderno tiro al bersaglio.



È consigliabile la prenotazione telefonica o via e-mail (www.reggiadicaserta.beniculturali.it) Costo: 4,50 a bambino; un genitore accompagnatore, per max 2 bambini, riceverà un biglietto gratuito.